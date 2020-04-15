Источник материала: Tut.by

Нынешние и бывшие работники ОАО «Брестоблгарант» в экономическом суде Брестской области опротестовали решение о присоединении к ОАО «Брестский электроламповый завод». Правда, для этого потребовалось много нервов и несколько судебных заседаний. Зато после решения суда они аплодировали стоя, сообщает «Вечерний Брест» .





ООО «Акция» (Минск) предъявило иск к Брестскому электроламповому заводу о признании недействительными решений внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Брестоблгарант» от 20 декабря минувшего года. После этого собрания ОАО «Брестоблгарант» практически прекратило свое существование как самостоятельная единица — и было присоединено к ОАО «Брестский электроламповый завод».

Все бывшие и нынешние работники «Брестоблгаранта» выступили и проголосовали против ликвидации своего предприятия. Их доводы: ОАО «Брестоблгарант» находится на плаву, работает с прибылью, а «лампочка» — нет. Тогда зачем такое «опекунство»? Что оно даст?

Напомним, что ОАО «Брестоблгарант» (ул. Московская, 342/2) — оператор кабельного телевидения. Занимается также ремонтом телевизоров и другой бытовой техники. Имеет в собственности недвижимость в Бресте и райцентрах. Структура предприятия выстраивалась десятилетиями еще с советских времен. В коллективе сейчас трудится более двух десятков человек (во втором квартале 2016 года — 41 человек). Стоимость «Брестоблгаранта» акционеры оценивают в 9 млрд рублей.

Сейчас акционерами ОАО «Брестоблгарант» являются 238 частных и 3 юридических лица. В том числе бывшие и нынешние работники предприятия, ООО «Акция» с 10,9 процента. ОАО «Управляющая компания холдинга» «Горизонт» имеет почти половину уставного фонда предприятия (48,45%). Она же с 2018 года рулит ламповым заводом в Бресте. Отсюда, видимо, и логика по слиянию активов.

Началось все с того, что наблюдательным советом «Брестоблгаранта» на 30 октября 2019 года было назначено первое внеочередное собрание акционеров. Главный вопрос — присоединение ОАО «Брестоблгарант» к ОАО «Брестский электроламповый завод». На «Брестоблгаранте», мягко говоря, не обрадовались такой перспективе.

Нынешние и бывшие работники «Брестоблгаранта» пришли на октябрьское заседание как на революцию — и в итоге проголосовали против реорганизации и выкупа акций по номинальной стоимости (50 копеек за акцию). Ведь по их подсчетам каждая акция стоила более 140 $, и даже балансовая стоимость акции составляла 30 рублей. Казалось бы, все решено.

На 20 декабря 2019 года тем же наблюдательным советом назначается внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Брестоблгарант». И на повестку дня выносятся… те же вопросы: реорганизация путем присоединения к «лампочке», утверждение цены выкупа акций, заключение договора о присоединении ОАО «Брестоблгарант» к ОАО «БЭЛЗ».

В назначенный день прибыло еще больше простых акционеров (бывших и нынешних работников), которые намеревались повторно голосовать против присоединения и выкупа акций за бесценок. Собрание было назначено в актовом зале электролампового завода. Для того чтобы пройти туда, нужно преодолеть турникеты.

«Подавишься ты нами, „лампочка!“»

В суде истец — ООО «Акция» (г. Минск) и физические лица-работники «Брестоблгаранта» — утверждали, что на том декабрьском собрании их права были нарушены. Вовремя пройти через проходную на собрание оказалось проблематично. У регистрационной группы, которая фактически осуществляла пропуск, была масса претензий к ним. Например, якобы отсутствовали нужные документы, не совпадал номер в паспорте и регистрационном листе и т.д. Причем препятствия возникали у тех, кто владел наибольшим пакетом акций.

Для ветеранов предприятия стало ударом, что кто-то извне решает судьбу их родного предприятия. «Ты кто такой?!», «Ты почему меня не пускал?!» — сыпались эмоциональные вопросы уже в суде. «Подавишься ты нами, „лампочка“!» — перед началом первого судебного заседания выпалила женщина.

Присоединять или не присоединять ОАО «Брестоблгарант» к «лампочке», решалось на основании решения внеочередного общего собрания акционеров от 20 декабря минувшего года большинством голосов. (¾ голосов участников общества). Перед началом собрания директор «Акции» сразу получил отказ в регистрации — его попросту «не признали». В предыдущем собрании он участвовал на основании копии приказа и предъявлении паспорта. В этот раз тех же документов оказалось недостаточно. Одной из акционерок пришлось срочно звонить в межрегиональный депозитарно-клиринговый центр. Номер ее паспорта не совпадал с тем, что был на руках регистрационной группы. Все выяснилось, но было упущено время.

Как установил суд, акционеры также были лишены возможности познакомиться с материалами в связи с их отсутствием по месту регистрации.

«Мы им были не нужны на этом собрании, все хотели решить без нас и только в свою пользу», — уверены борцы за справедливость.

По факту к моменту окончания регистрации ни один из прибывших для участия в собрании акционеров в актовый зал не попал.

Все уперлось в 0,7%

Акционеры-патриоты уверены: регистрационный лист был составлен заранее, ненужных людей в него не записывали, дабы лишить права голоса. Всем было понятно: «рабочий люд» снова проголосует против присоединения «Брестоблгаранта» к «лампочке».

Потом оказалось, что в листе регистрации два акционера прошли необходимую процедуру вовремя, причем один из оказавшихся в списке участников — ОАО «Управляющая компания холдинга „Горизонт“», в состав которого входит БЭЛЗ. На судебном заседании представитель группы регистрации так и не смог пояснить, как в регистрационном листе появились эти совладельцы и когда они были внесены в список. В совокупности якобы зарегистрированные акционеры имели 49,3 процента голосов! Но кворума (пятидесяти процентов голосов от общего количества) на начало собрания все равно не было, проводить его было нельзя.

По бумагам регистрация уже завершилась, но дальше началось интересное.

«Тут помню, а тут не помню!»

Судом в качестве свидетеля был допрошен акционер, бывший директор «Брестоблгаранта». Он выдал доверенность работнице ОАО «БЭЛЗ» на свои акции и права, а сам не хотел участвовать в собрании. Уже после обеда в нотариальной конторе выдачу доверенности оформили в присутствии временно исполняющего на тот момент обязанности директора ОАО «Брестоблгарант» и все того же молодого человека — представителя регистрационной группы. Регистрация завершилась в 10 часов, доверенность оформили задним числом.

Работники «Брестоблгаранта» утверждают: сделано это было для того, чтобы обеспечить необходимый кворум и считать решение собрания правомочным. Бывший директор «Брестоблгаранта», который выдал доверенность, к слову, тоже был против присоединения предприятия к «лампочке». Об этом сказал женщине, на имя которой выдал доверенность. Она проголосовала против. Но это уже не имело никакого значения. «Нужные люди», как говорили в суде, проголосовали так, как надо. А именно — за реорганизацию и присоединение «Брестоблгаранта» к БЭЛЗу. Фактически и юридически ОАО «Брестоблгарант» не стало.

Восстановить справедливость в суде попытались ООО «Акция» и ее руководитель. С ней были солидарны все бывшие и нынешние работники «Брестоблгаранта».

Молодой человек из Минска (кстати, юрист) — представитель «Горизонта», который стоял у турникетов с бейджиком и проводил регистрацию, при рассмотрении дела часто употреблял слово «не помню». «Не помню», когда оформляли доверенность, «не помню», когда и где регистрировал определенных акционеров в списке. Его «не помню» повторялось так часто, что вызывало то смех, то гнев присутствующих в зале.

Суд признал существенными допущенные второй стороной нарушения: отсутствие кворума, необоснованное требование устава общества у директора ООО «Акция» и, как следствие, недопуск его к участию в общем собрании акционеров, невключение в повестку дня инициированного истцом вопроса об утверждении стоимости выкупа акций и др. И решил признать недействительным решение внеочередного собрания акционеров ОАО «Брестоблгарант» от 20 декабря 2019 года.

На вынесенное судебное постановление ОАО «Брестский электроламповый завод» подал апелляционную жалобу. Постановлением апелляционной инстанции экономического суда Брестской области от 31 марта 2020 года она оставлена без удовлетворения, а решение суда первой инстанции — без изменения. В свою очередь ООО «Акция» направило в экономический суд Брестской области ходатайство о возобновлении второго иска. Его суть — в восстановлении правового (юридического) статуса «Брестоблгаранта».