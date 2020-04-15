ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Сельхозпоселке будет жилье и по $2000 за «квадрат». «ТЕНКинвест» предлагает дольщикам 110 квартир

15.04.2020 17:08 — Новости Экономики | realt.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: realt.by

В то время, как некоторые застройщики начинают снижать цены, другие — продолжают предлагать жилье в строящихся проектах по ценам уровня начала года. «ТЕНКинвест» выставил на продажу квартиры в ЖК «Четыре сезона». Есть предложения и по $2000 за «квадрат».

В Сельхозпоселке будет жилье и по 00 за «квадрат». «ТЕНКинвест» предлагает дольщикам 110 квартир
Фото: конец февраля 2020 года
В Сельхозпоселке будет жилье и по 00 за «квадрат». «ТЕНКинвест» предлагает дольщикам 110 квартир
В Сельхозпоселке будет жилье и по 00 за «квадрат». «ТЕНКинвест» предлагает дольщикам 110 квартир

ЖК «Четыре сезона» будет построен на территории бывшего Сельхозпоселка. В границах ул. Л. Беды — ул. 1-й Поселковой — ул. Восточной — ул. 1-й Базисной будет построен 16-этажный 1-секционный 110-квартирный жилой дом крупнопанельного домостроения (№ 1 по генплану). Застройщиком выступает ООО «ТЕНКинвест». Начало строительства дома — февраль 2020 года, окончание строительства — март 2021 года.

Дом будет построен из трехслойных железобетонных панелей ОАО «Солигорский ДСК». На первом этаже разместятся помещения общественного назначения: входной холл с зоной отдыха, зоной размещения консьержа, санузлом; лифтовой холл, коридор, помещение уборочного инвентаря, помещение сетей. Над жилыми этажами предусмотрено устройство теплого чердака. Высота типового жилого этажа — 2,8 м, высота 1-го этажа — 3,98 м. В жилом доме не предусмотрено размещение мусоропровода.

В качестве наружной отделки стен будут использованы фасадные панели с защитно-декоративным полимерным покрытием в системе «вентилируемых фасадов». На фасадах — металлические конструкции для размещения кондиционеров. В квартирах будут сделаны «французские» балконы.

Предыдущая партия квартир была выставлена на продажу 19 февраля этого года. Разница с предыдущей проектной декларацией в том, что если раньше 105 квартир продавались по цене $1400 за «квадрат», то теперь есть уточнения: 

  • квартиры, расположенные со 2 по 6 этажи, с учетом лоджии стоят те же $1400 за «квадрат»;
  • квартиры, расположенные на 1 этаже, с учетом лоджии стоят $2000 за «квадрат».

Количество квартир для заключения договоров долевого строительства — 110: 47 однокомнатных, 47 двухкомнатных, 15 трехкомнатных, 1 четырехкомнатная. 


В Сельхозпоселке будет жилье и по 00 за «квадрат». «ТЕНКинвест» предлагает дольщикам 110 квартир

В Сельхозпоселке будет жилье и по 00 за «квадрат». «ТЕНКинвест» предлагает дольщикам 110 квартир

Напомним, общественное обсуждение по поводу застройки Сельхозпоселка проводилось в ноябре 2016 года и вызвало большой общественный резонанс. Жители микрорайона в большинстве своем выступили категорически против сноса. Однако были и те, кто выступил за предоставление более современного жилья взамен ветхих строений.


В Сельхозпоселке будет жилье и по 00 за «квадрат». «ТЕНКинвест» предлагает дольщикам 110 квартир

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В то время, как некоторые застройщики начинают снижать цены, другие — продолжают предлагать жилье в строящихся проектах по ценам уровня начала года. «ТЕНКинвест»...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Банки призывают использовать безналичные платежи и дистанционные каналы оплаты
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

14.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
15.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика