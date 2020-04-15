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В Сельхозпоселке будет жилье и по $2000 за «квадрат». «ТЕНКинвест» предлагает дольщикам 110 квартир
15.04.2020 17:08 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В то время, как некоторые застройщики
ЖК «Четыре сезона» будет построен на территории бывшего Сельхозпоселка. В границах ул. Л. Беды — ул. 1-й Поселковой — ул. Восточной — ул. 1-й Базисной будет построен 16-этажный 1-секционный 110-квартирный жилой дом крупнопанельного домостроения (№ 1 по генплану). Застройщиком выступает ООО «ТЕНКинвест». Начало строительства дома — февраль 2020 года, окончание строительства — март 2021 года.
Дом будет построен из трехслойных железобетонных панелей ОАО «Солигорский ДСК». На первом этаже разместятся помещения общественного назначения: входной холл с зоной отдыха, зоной размещения консьержа, санузлом; лифтовой холл, коридор, помещение уборочного инвентаря, помещение сетей. Над жилыми этажами предусмотрено устройство теплого чердака. Высота типового жилого этажа — 2,8 м, высота 1-го этажа — 3,98 м. В жилом доме не предусмотрено размещение мусоропровода.
В качестве наружной отделки стен будут использованы фасадные панели с защитно-декоративным полимерным покрытием в системе «вентилируемых фасадов». На фасадах — металлические конструкции для размещения кондиционеров. В квартирах будут сделаны «французские» балконы.
Количество квартир для заключения договоров долевого строительства — 110: 47 однокомнатных, 47 двухкомнатных, 15 трехкомнатных, 1 четырехкомнатная.
Напомним, общественное обсуждение по поводу застройки Сельхозпоселка проводилось в ноябре 2016 года и вызвало
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В то время, как некоторые застройщики начинают снижать цены, другие — продолжают предлагать жилье в строящихся проектах по ценам уровня начала года. «ТЕНКинвест»...
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