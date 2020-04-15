В Сельхозпоселке будет жилье и по $2000 за «квадрат». «ТЕНКинвест» предлагает дольщикам 110 квартир

ЖК «Четыре сезона» будет построен на территории бывшего Сельхозпоселка. В границах ул. Л. Беды — ул. 1-й Поселковой — ул. Восточной — ул. 1-й Базисной будет построен 16-этажный 1-секционный 110-квартирный жилой дом крупнопанельного домостроения (№ 1 по генплану). Застройщиком выступает ООО «ТЕНКинвест». Начало строительства дома — февраль 2020 года, окончание строительства — март 2021 года.

Дом будет построен из трехслойных железобетонных панелей ОАО «Солигорский ДСК». На первом этаже разместятся помещения общественного назначения: входной холл с зоной отдыха, зоной размещения консьержа, санузлом; лифтовой холл, коридор, помещение уборочного инвентаря, помещение сетей. Над жилыми этажами предусмотрено устройство теплого чердака. Высота типового жилого этажа — 2,8 м, высота 1-го этажа — 3,98 м. В жилом доме не предусмотрено размещение мусоропровода.

В качестве наружной отделки стен будут использованы фасадные панели с защитно-декоративным полимерным покрытием в системе «вентилируемых фасадов». На фасадах — металлические конструкции для размещения кондиционеров. В квартирах будут сделаны «французские» балконы.

Предыдущая партия квартир была выставлена на продажу 19 февраля этого года. Разница с предыдущей проектной декларацией в том, что если раньше 105 квартир продавались по цене $1400 за «квадрат», то теперь есть уточнения:

квартиры, расположенные со 2 по 6 этажи, с учетом лоджии стоят те же $1400 за «квадрат»;

квартиры, расположенные на 1 этаже, с учетом лоджии стоят $2000 за «квадрат».

Количество квартир для заключения договоров долевого строительства — 110: 47 однокомнатных, 47 двухкомнатных, 15 трехкомнатных, 1 четырехкомнатная.