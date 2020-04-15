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Кремль: Цена на газ для Беларуси будет обсуждаться экспертами
15.04.2020 18:12 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Вопрос об уровне цен на газ для Беларуси будет обсуждаться на уровне экспертов, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Это вопрос для проговора на экспертном уровне. Вопрос поставлен в рамках ЕАЭС, он может ставиться», - сказал Песков.
По его словам, вопрос будет прорабатываться,
Александр Лукашенко 14 апреля заявил, что цена на газ должна быть более гибкой. «Очевидно, что при таком резком изменении экономической конъюнктуры цена должна быть более адаптивной, а механизм расчетов - подъемным для потребителей», - сказал Лукашенко во время рабочей встречи членов Высшего Евразийского экономического совета.
13 апреля
14 февраля белорусская сторона
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Вопрос об уровне цен на газ для Беларуси будет обсуждаться на уровне экспертов, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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