Кремль: Цена на газ для Беларуси будет обсуждаться экспертами

Вопрос об уровне цен на газ для Беларуси будет обсуждаться на уровне экспертов, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это вопрос для проговора на экспертном уровне. Вопрос поставлен в рамках ЕАЭС, он может ставиться», - сказал Песков.

По его словам, вопрос будет прорабатываться, сообщает «Интерфакс-Запад».

Александр Лукашенко 14 апреля заявил, что цена на газ должна быть более гибкой. «Очевидно, что при таком резком изменении экономической конъюнктуры цена должна быть более адаптивной, а механизм расчетов - подъемным для потребителей», - сказал Лукашенко во время рабочей встречи членов Высшего Евразийского экономического совета.

13 апреля состоялся телефонный разговор Сергея Румаса с Михаилом Мишустиным, во время которого председатели белорусского и российского правительств обсудили ряд важных вопросов, в том числе - цену на газ. Лукашенко заявил, что если в России действительно хотят как-то помочь Беларуси, то могли бы снизить до мировой цену на поставляемый в Беларусь газ.