ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Кремль: Цена на газ для Беларуси будет обсуждаться экспертами

15.04.2020 18:12 — Новости Экономики | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Вопрос об уровне цен на газ для Беларуси будет обсуждаться на уровне экспертов, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это вопрос для проговора на экспертном уровне. Вопрос поставлен в рамках ЕАЭС, он может ставиться», - сказал Песков.

По его словам, вопрос будет прорабатываться, сообщает «Интерфакс-Запад».

Александр Лукашенко 14 апреля заявил, что цена на газ должна быть более гибкой. «Очевидно, что при таком резком изменении экономической конъюнктуры цена должна быть более адаптивной, а механизм расчетов - подъемным для потребителей», - сказал Лукашенко во время рабочей встречи членов Высшего Евразийского экономического совета.

13 апреля состоялся телефонный разговор Сергея Румаса с Михаилом Мишустиным, во время которого председатели белорусского и российского правительств обсудили ряд важных вопросов, в том числе - цену на газ. Лукашенко заявил, что если в России действительно хотят как-то помочь Беларуси, то могли бы снизить до мировой цену на поставляемый в Беларусь газ. 

14 февраля белорусская сторона подписала в Москве годовой договор на поставки газа в наш страну из России. Согласно определенному ранее порядку формирования стоимости газа, в этом году дешевле для Беларуси он не будет. В начале февраля Александр Лукашенко заявил, что Россия обманула Беларусь, так как обещала перевести нашу страну на внутрироссийские цены. 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вопрос об уровне цен на газ для Беларуси будет обсуждаться на уровне экспертов, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
 
Новости дня
Новости экономики
 
Проект на перспективу. В Минске начались основные работы на строительной площадке Международного финансового центра
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

14.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
15.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика