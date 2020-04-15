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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Игорь Петришенко ознакомился с производством масок на предприятии "Милавица" Всего же около 100 предприятий в Беларуси переориентировались на выпуск масок. Об этом сообщил вице-премьер Игорь Петришенко во время посещения предприятия...

Всего же около 100 предприятий в Беларуси переориентировались на выпуск масок. Об этом сообщил вице-премьер Игорь Петришенко во время посещения предприятия "Милавица". Это предприятие также шьет маски для повседневного использования. Игорь Петришенко обратил внимание, что учреждениям здравоохранения через "Белмедтехнику" поставляются маски, которые прошли соответствующую регистрацию. На данном этапе они пока не производятся в стране в достаточном количестве, поэтому дополнительно закупаются. Врачи, которые работают с заболевшими COVID-19, обеспечены респираторами. Их производство налажено на предприятиях "Техника связи" и "Изотоп" и дополнительно закупаются в КНР. Помимо этого некоторые предприятия легкой промышленности шьют востребованную сейчас спецодежду - халаты, бахилы и шапочки, отметил вице-премьер.