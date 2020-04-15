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Онлайн-саммит ЕАЭС. Мнение экспертов

16.04.2020 08:50 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Как в новой экономической реальности работать главной интеграции Евразии? Накануне в формате телеконференции лидеры ЕАЭС обсуждали главные вызовы в условиях эпидемии COVID-19.


Накануне состоялся онлайн-саммит ЕАЭС


Инициатором разговора выступила председательствующая в объединении белорусская сторона. Да, жизнь и здоровье каждого человека во всех государствах ставится во главу угла. Тем не менее именно сейчас самое время направить коллективные усилия на перспективу, выработать общую экономическую стратегию противодействия. Предложения Беларуси: жесткий контроль за товарами повышенного спроса. Средствами индивидуальной защиты и продовольствием должны в первую очередь обеспечиваться страны объединения. 


Логистический потенциал ЕАЭС


Также следует организовать на всем пространстве ЕАЭС безопасные с точки зрения медицины коридоры для транспортировки грузов. Возможности такого транзита скоро могут стать очень востребованы не только для внутренних нужд. На этом уже сейчас делают акцент многие эксперты (видео). 

Онлайн-саммит ЕАЭС. Мнение экспертов


Работа на перспективу


Эгоистичные решения без оглядки на ближайших партнеров стратегически успешными быть не могут. Беларусь предлагает проработать общие для ЕАЭС механизмы реагирования на глобальные кризисы. Также лидеры стран ЕАЭС получили приглашение лично приехать в Минск на саммит 19 мая. Для безопасности участников будут приняты все необходимые меры. 
 
Теги: Минск
 
 
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Как в новой экономической реальности работать главной интеграции Евразии? Накануне в формате телеконференции лидеры ЕАЭС обсуждали главные вызовы в условиях...
 
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