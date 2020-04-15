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СМИ сообщают о задержании главного идеолога Гомеля 36-летней Екатерины Дегтяревой
15.04.2020 19:30 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гомеле задержали главного идеолога горисполкома Екатерину Дегтяреву,
Мобильный телефон идеолога отключен. На сайте горисполкома до сих пор размещены ее фамилия и фото.
В горисполкоме TUT.BY сообщили, что «на данный момент Екатерина Викторовна на работе отсутствует, так как уже некоторое время находится на больничном». Правда, с какого числа — не уточнили.
В КГБ получить оперативный комментарий не удалось.
По информации «СН», задержание Дегтяревой может быть связано с другим громким делом. Напомним, в марте комитет госбезопасности
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Известно, что чиновницу задержали еще в марте прямо на рабочем месте и сейчас она в СИЗО КГБ.
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