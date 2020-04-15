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СМИ сообщают о задержании главного идеолога Гомеля 36-летней Екатерины Дегтяревой

15.04.2020 19:30 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гомеле задержали главного идеолога горисполкома Екатерину Дегтяреву, сообщают «Сильные Новости». Местному изданию стало известно, что 36-летнюю чиновницу задержали еще в середине марта прямо на рабочем месте и сейчас она находится в Минске, в СИЗО КГБ.


Фото: gomel.gov.by

Мобильный телефон идеолога отключен. На сайте горисполкома до сих пор размещены ее фамилия и фото.

В горисполкоме TUT.BY сообщили, что «на данный момент Екатерина Викторовна на работе отсутствует, так как уже некоторое время находится на больничном». Правда, с какого числа — не уточнили.

В КГБ получить оперативный комментарий не удалось.

По информации «СН», задержание Дегтяревой может быть связано с другим громким делом. Напомним, в марте комитет госбезопасности выявил несколько случаев взяток в сфере культуры. В Могилеве задержали начальника управления культуры Могилевского горисполкома Ирину Жаббарову, затем в поле зрения силовиков оказался директор «Минскконцерта» Андрей Микуцевич. По данным TUT.BY, и чиновница, и директор «Минскконцерта» обвиняются в получении взятки (500 рублей и 3500 рублей соответственно) от представителя частной компании, занимающейся световым оформлением. Деньги брали за победу в конкурсных торгах и своевременную оплату по договору.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Известно, что чиновницу задержали еще в марте прямо на рабочем месте и сейчас она в СИЗО КГБ.
 
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