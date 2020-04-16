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Цены на нефть рухнули после прогноза МЭА

16.04.2020 10:14 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Международное энергетическое агентство прогнозирует падение спроса на нефть в этом месяце на 29 миллионов баррелей в сутки - до минимального уровня за последние 25 лет. По оценкам агентства, в 2020 году спрос на сырье упадет на рекордные 9,3 миллиона баррелей в сутки. На фоне неутешительных прогнозов, стоимость нефти на мировых рынках начала резко снижаться. Цена марки Brent колеблется у отметки 28-29 долларов за баррель. Стабилизации ситуации агентство ожидает во втором полугодии текущего года - "на рынке появится дефицит нефти, что завершит период накопления запасов и позволит вернуться к более нормальным рыночным условиям".
 
 
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Международное энергетическое агентство прогнозирует падение спроса на нефть в этом месяце на 29 миллионов баррелей в сутки - до минимального уровня за последние 25...
 
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