Власти разрешили бизнесу не начислять амортизацию в 2020 году

Источник материала: Tut.by

Правительство Беларуси своим постановлением № 229 от 15 апреля разрешило белорусским компаниям и индивидуальным предпринимателям не начислять амортизацию в 2020 году. Документ принят «в целях преодоления негативных последствий сложившейся эпидемиологической ситуации в мире», говорится в сообщении пресс-службы Совмина.

В соответствии с постановлением, руководство организаций и ИП получили право принять решение о неначислении амортизации по всем или отдельным объектам основных средств и нематериальных активов. При этом их нормативные сроки службы и сроки полезного использования продлеваются на срок, в течение которого амортизация не начислялась.

Организации, имущество которых находится в госсобственности, а также организации с долей государства должны уведомить вышестоящие органы о решении по неначислению амортизации в трехдневный срок после принятия такого решения.

Постановление вступит в силу после официального опубликования и распространит свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2020 года.

Амортизация — это выраженный в деньгах износ основных средств. Для компаний по сути это часть затрат, которая формирует себестоимость произведенной продукции. Власти периодически позволяли бизнесу не начислять амортизацию. Например, предприятиям деревообработки. «Амортизация, конечно же, должна начисляться. Это, по сути, источник будущего переоснащения, ведь когда нынешнее оборудование свое отработает, предприятиям нужно будет купить новое оборудование», — говорил глава Банка развития Андрей Жишкевич.