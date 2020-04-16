ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Власти разрешили бизнесу не начислять амортизацию в 2020 году

16.04.2020 11:14 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Правительство Беларуси своим постановлением № 229 от 15 апреля разрешило белорусским компаниям и индивидуальным предпринимателям не начислять амортизацию в 2020 году. Документ принят «в целях преодоления негативных последствий сложившейся эпидемиологической ситуации в мире», говорится в сообщении пресс-службы Совмина.

В соответствии с постановлением, руководство организаций и ИП получили право принять решение о неначислении амортизации по всем или отдельным объектам основных средств и нематериальных активов. При этом их нормативные сроки службы и сроки полезного использования продлеваются на срок, в течение которого амортизация не начислялась.

Организации, имущество которых находится в госсобственности, а также организации с долей государства должны уведомить вышестоящие органы о решении по неначислению амортизации в трехдневный срок после принятия такого решения.

Постановление вступит в силу после официального опубликования и распространит свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2020 года.

Амортизация — это выраженный в деньгах износ основных средств. Для компаний по сути это часть затрат, которая формирует себестоимость произведенной продукции. Власти периодически позволяли бизнесу не начислять амортизацию. Например, предприятиям деревообработки. «Амортизация, конечно же, должна начисляться. Это, по сути, источник будущего переоснащения, ведь когда нынешнее оборудование свое отработает, предприятиям нужно будет купить новое оборудование», — говорил глава Банка развития Андрей Жишкевич.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Постановление вступит в силу после официального опубликования и распространит свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2020 года.
 
Новости дня
Новости экономики
 
Цены на нефть рухнули после прогноза МЭА
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

15.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
16.04.2020
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика