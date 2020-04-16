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Власти разрешили бизнесу не начислять амортизацию в 2020 году
16.04.2020 11:14 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Правительство Беларуси своим постановлением № 229 от 15 апреля разрешило белорусским компаниям и индивидуальным предпринимателям не начислять амортизацию в 2020 году. Документ принят «в целях преодоления негативных последствий сложившейся эпидемиологической ситуации в мире»,
В соответствии с постановлением, руководство организаций и ИП получили право принять решение о неначислении амортизации по всем или отдельным объектам основных средств и нематериальных активов. При этом их нормативные сроки службы и сроки полезного использования продлеваются на срок, в течение которого амортизация не начислялась.
Организации, имущество которых находится в госсобственности, а также организации с долей государства должны уведомить вышестоящие органы о решении по неначислению амортизации в трехдневный срок после принятия такого решения.
Постановление вступит в силу после официального опубликования и распространит свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2020 года.
Амортизация — это выраженный в деньгах износ основных средств. Для компаний по сути это часть затрат, которая формирует себестоимость произведенной продукции. Власти периодически позволяли бизнесу
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Постановление вступит в силу после официального опубликования и распространит свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2020 года.
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