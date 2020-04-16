Планы цементников: повысить продажи и выпускать инновационную продукцию

Источник материала: Tut.by

«Белорусская цементная компания» рассчитывает увеличить реализацию цемента через «Белпочту» в 7 раз. Всего планируется повысить продажи на 5%, сообщили в холдинге.



Фото: пресс-служба компании

Через отделения «Белпочты» в этом году холдинг намерен продать не менее 4 тысяч тонн цемента, что в 7 раз больше, чем в прошлом году. 18 тысяч тонн будут продаваться через АЗС «Белоруснефть» (в 2019-м — 15 933 тысяч тонн), сообщила заместитель генерального директора управляющей компании холдинга «Белорусская цементная компания» по коммерции Римма Гиркина.

По словам представителей холдинга, в Красносельском начали выпуск универсальной цементной смеси, которая походит как для стяжки, кладки и мелких ремонтных работ.

— В ОАО «Кричевцементношифер» началось производство самоуплотняющейся смеси. В ОАО «Красносельскстройматериалы» освоен выпуск новой цементно-песчаной смеси, а также цемента с увеличенными гарантийными сроками (до 90 суток). На заводах применяются инновационные высокотехнологичные добавки. Благодаря им часовая производительность цементных мельниц повышается до 20%, — рассказал начальник научно-технического правления «Управляющей компании холдинга «Белорусская цементная компания» Дмитрий Корешков.

Доля инновационной продукции на заводах холдинга составит 22,2%.

На трех заводах провели плановые ремонты и модернизацию технологического оборудования. Планируется, что это обеспечит высокую загрузку производственных мощностей и бесперебойность процесса.

В 2019 году выпуск цемента вырос до 4,7 млн тонн, что на 4,6% больше, чем в 2018 году.

Цементные заводы за 2019 год уменьшили убытки по сравнению с 2018-м, но не смогли преодолеть точку безубыточности. Чистый убыток трех заводов составил 53,3 млн рублей. Предприятия увеличили выручку от реализации и сократили убытки, изменив при этом структуру долгов в пользу более длинных. Все три завода за год смогли снизить общую сумму задолженности по кредитам и займам.