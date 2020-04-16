|
Планы цементников: повысить продажи и выпускать инновационную продукцию
16.04.2020 17:29 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
«Белорусская цементная компания» рассчитывает увеличить реализацию цемента через «Белпочту» в 7 раз. Всего планируется повысить продажи на 5%, сообщили в холдинге.
Через отделения «Белпочты» в этом году холдинг намерен продать не менее 4 тысяч тонн цемента, что в 7 раз больше, чем в прошлом году. 18 тысяч тонн будут продаваться через АЗС «Белоруснефть» (в 2019-м — 15 933 тысяч тонн), сообщила заместитель генерального директора управляющей компании холдинга «Белорусская цементная компания» по коммерции Римма Гиркина.
По словам представителей холдинга, в Красносельском начали выпуск универсальной цементной смеси, которая походит как для стяжки, кладки и мелких ремонтных работ.
— В ОАО «Кричевцементношифер» началось производство самоуплотняющейся смеси. В ОАО «Красносельскстройматериалы» освоен выпуск новой цементно-песчаной смеси, а также цемента с увеличенными гарантийными сроками (до 90 суток). На заводах применяются инновационные высокотехнологичные добавки. Благодаря им часовая производительность цементных мельниц повышается до 20%, — рассказал начальник научно-технического правления «Управляющей компании холдинга «Белорусская цементная компания» Дмитрий Корешков.
Доля инновационной продукции на заводах холдинга составит 22,2%.
На трех заводах провели плановые ремонты и модернизацию технологического оборудования. Планируется, что это обеспечит высокую загрузку производственных мощностей и бесперебойность процесса.
В 2019 году выпуск цемента вырос до 4,7 млн тонн, что на 4,6% больше, чем в 2018 году.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Холдинг «Белорусская цементная компания» увеличит продажи на 5%
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)