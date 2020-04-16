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Акция для новых подписчиков услуги «МТС Книги»

16.04.2020 16:24 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Новые пользователи «МТС Книги» получили 30-дневный бесплатный доступ ко всей онлайн-библиотеке услуги. Специальное предложение действует до 30 апреля.

Воспользоваться бесплатным пробным периодом могут абоненты, которые до конца апреля впервые оформят подписку на «МТС Книги».

Подключить услугу можно на портале book.mts.by, в приложении Bookmate или с помощью USSD-запроса *704#.

При загрузке книг мобильный трафик в сети МТС не тарифицируется. Читать и слушать книги можно с телефона, компьютера и планшета — как онлайн, так и офлайн.

После завершения 30-дневного бесплатного периода стоимость подписки составит 0,31 рубля в сутки.

«МТС Книги» — это более 1 миллиона электронных и аудиокниг на 38 языках. Среди них можно найти произведения самых разных направлений: детективы, фантастика, бизнес-литература, пособия по здоровью, саморазвитию и литература для детей.

 
 
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Новые пользователи «МТС Книги» получили 30-дневный бесплатный доступ ко всей онлайн-библиотеке услуги. Специальное предложение действует до 30 апреля.
 
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