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Игорь Сергеенко посетил предприятие "Белкредо" в Новогрудке
16.04.2020 20:04 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTМониторинг ситуации в легкой промышленности продолжает Администрация Президента. Сегодня глава политического штаба Игорь Сергеенко посетил предприятие "Белкредо" в Новогрудке и лично оценил объемы выпускаемой продукции. В апреле здесь полностью перепрофилировали свое производство. Вместо верхней одежды и костюмов сегодня упор сделан на изготовление масок и защитной одежды! Только в этом месяце уже выпущено более 250 тысяч масок марлевых и из спанбела. А сегодня было запущено производство защитных комбинезонов! Планы на ближайшее время - увеличить объемы до тысячи единиц в день. Глава Администрации Президента лично изучил ассортимент предприятия. В целом работу организации Игорь Сергеенко оценил положительно.
Рабочий день на предприятии увеличен. Трудятся сотрудники сверхурочно. Инициативу работников поощряют и материально. Но важность и значимость своего вклада в общее дело каждый осознает и сам. Ведь обеспечивать людей защитными средствами - сейчас необходимость.
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Мониторинг ситуации в легкой промышленности продолжает Администрация Президента. Сегодня глава политического штаба Игорь Сергеенко посетил предприятие...
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