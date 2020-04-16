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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Игорь Сергеенко посетил предприятие "Белкредо" в Новогрудке Мониторинг ситуации в легкой промышленности продолжает Администрация Президента. Сегодня глава политического штаба Игорь Сергеенко посетил предприятие...

Мониторинг ситуации в легкой промышленности продолжает Администрация Президента. Сегодня глава политического штаба Игорь Сергеенко посетил предприятие "Белкредо" в Новогрудке и лично оценил объемы выпускаемой продукции. В апреле здесь полностью перепрофилировали свое производство. Вместо верхней одежды и костюмов сегодня упор сделан на изготовление масок и защитной одежды! Только в этом месяце уже выпущено более 250 тысяч масок марлевых и из спанбела. А сегодня было запущено производство защитных комбинезонов! Планы на ближайшее время - увеличить объемы до тысячи единиц в день. Глава Администрации Президента лично изучил ассортимент предприятия. В целом работу организации Игорь Сергеенко оценил положительно.Рабочий день на предприятии увеличен. Трудятся сотрудники сверхурочно. Инициативу работников поощряют и материально. Но важность и значимость своего вклада в общее дело каждый осознает и сам. Ведь обеспечивать людей защитными средствами - сейчас необходимость.