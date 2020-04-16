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ВВП Беларуси начал год с падения
17.04.2020 07:00 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Национальный статистический комитет опубликовал последние данные по валовому внутреннему продукту.
Согласно первой оценке ВВП Беларуси за I квартал, экономика страны начала год с падения: объем ВВП в текущих ценах составил 30,2 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 99,7% к уровню I квартала 2019 года.
При этом по последнему прогнозу экспертов МВФ, данное падение может стать только началом. В организации полагают, что в этом году экономика Беларуси рухнет. В соответствии с опубликованным во вторник прогнозом World Economic Outlook, эксперты ожидают снижение ВВП Беларуси в 2020 году на 6%. Осенью прошлого года МВФ ухудшил оценку роста экономики Беларуси на 2020 год с 2,2% до до 0,3%.
Напомним, что в 2019 году ВВП Беларуси в 2019 году
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Национальный статистический комитет опубликовал последние данные по валовому внутреннему продукту.
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