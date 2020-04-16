ВВП Беларуси начал год с падения

Национальный статистический комитет опубликовал последние данные по валовому внутреннему продукту.

Согласно первой оценке ВВП Беларуси за I квартал, экономика страны начала год с падения: объем ВВП в текущих ценах составил 30,2 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 99,7% к уровню I квартала 2019 года.

При этом по последнему прогнозу экспертов МВФ, данное падение может стать только началом. В организации полагают, что в этом году экономика Беларуси рухнет. В соответствии с опубликованным во вторник прогнозом World Economic Outlook, эксперты ожидают снижение ВВП Беларуси в 2020 году на 6%. Осенью прошлого года МВФ ухудшил оценку роста экономики Беларуси на 2020 год с 2,2% до до 0,3%.