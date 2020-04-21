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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так На Нежинском ГОК добыта первая соль Сейчас там идут активные шахтостроительные работы. Как сообщает пресс-служба Славкалия, механизированные комплексы "Ульяна" и "Ольга" достигли на глубине отметки...

Сейчас там идут активные шахтостроительные работы. Как сообщает пресс-служба Славкалия, механизированные комплексы "Ульяна" и "Ольга" достигли на глубине отметки минус 567 м, встретив первый слой каменной соли. Нежинский горно-обогатительный комбинат на базе Старобинского месторождения калийных солей будет вторым предприятием в Беларуси по добыче калийной руды и производству калийных удобрений. Его мощность составит до 2 млн т хлорида калия в год.