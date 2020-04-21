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На Нежинском ГОК добыта первая соль

21.04.2020 14:29 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Сейчас там идут активные  шахтостроительные работы. Как сообщает пресс-служба Славкалия, механизированные комплексы "Ульяна" и "Ольга" достигли на глубине отметки минус 567 м, встретив первый слой каменной соли. Нежинский горно-обогатительный комбинат на базе Старобинского месторождения калийных солей будет вторым предприятием в Беларуси по добыче калийной руды и производству калийных удобрений. Его мощность составит до 2 млн т хлорида калия в год. 
 
 
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Сейчас там идут активные  шахтостроительные работы. Как сообщает пресс-служба Славкалия, механизированные комплексы "Ульяна" и "Ольга" достигли на глубине отметки...
 
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