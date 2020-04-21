Почти по Фрейду: в Украине идет «третья коломойская война»

Источник материала: Tut.by

Первая годовщина избрания Владимира Зеленского президентом Украины вызвала разочарование практически у всех. Его политические поклонники разочарованы тем, что Владимиру Александровичу не удалось кавалерийским наскоком решить все стоящие перед страной проблемы. Просто проблем оказалось много, политического опыта мало, а ситуация менялась с такой скоростью и так радикально, что при всем наличии доброй воли Зеленский не успевал даже просто реагировать на возникавшие вызовы.



Александр Федута Политконсультант

Однако разочарованными оказались и оппоненты Зеленского. Он вовсе не «лег под Путина», как предрекали сторонники Петра Порошенко, не сделал ничего, что можно было бы преподнести электорату как «зраду» (предательство). И главное — он вовсе не оказался марионеткой в руках олигарха Игоря Коломойского.

Наоборот: можно сказать, что в Украине идет «третья коломойская война». Первой была война с Игорем Коломойским, которую безрезультатно вел еще Виктор Янукович, в конце концов не решившийся отнять у него «Приватбанк» и другой крупный бизнес. Вторую почти выиграл Петр Порошенко: «Приватбанк» был национализирован, но отнять телевизионный канал «1+1» — в тот момент наиболее рейтинговый — «Порох» так и не смог. Третью войну сейчас с переменным успехом ведет против олигарха тот, кого считали его политическим проектом — Владимир Зеленский.

Разгар войны пришелся на две предпасхальные недели.

Успешно повалив правительство Алексея Гончарука, Коломойский так и не смог добиться главного: отказа украинского руководства от исполнения требования МВФ, получившего в просторечии название «антиколомойского закона». Суть закона заключается в том, что владельцы национализированных банков не могут получить назад свой банк даже по суду — в лучшем случае, они могут вернуть свой вклад, хранившийся в этом банке. Так, например, по суду уже получили свой вклад в «Привате» известные в Украине олигархи времен Леонида Кучмы — братья Суркисы. Но банк целиком получить назад у Коломойского надежды нет, особенно в том случае, если закон, на принятии которого настаивает МВФ, вступит в действие.

Поэтому Коломойский фактически развалил пропрезидентское монобольшинство в Верховной Раде: ориентирующиеся на него депутаты из фракции «Слуга народа», а также внефракционные депутаты внесли невероятное количество поправок. Только депутат Антон Поляков внес шесть тысяч тридцать три поправки, каждую из которых Верховная Рада должна рассмотреть и проголосовать отдельно. Всего же в законопроект внесено свыше 16 тысяч поправок. Если даже предположить, что Рада будет действовать в режиме «взбесившегося принтера», для простого механического решения по этим проектам понадобится 800 часов, не считая перерывов и возможных сбоев (нехватка голосов при принятии решения и т.д.), — то есть, примерно 33,4 суток беспрерывного голосования!



Фото: пресс-служба президента Украины

Одновременно, потеряв «своего» главу офиса президента Андрея Бондаря, Коломойский начал «валить» его преемника Андрея Ермака. В интернет был «слит» снятый тайком ролик, на котором брат нового главы президентского офиса, Денис Ермак, обсуждает, за какие деньги он готов порекомендовать Андрею кандидатуру на тот или иной пост. Понятно, что этот «слив» — куда серьезней того, что стоил премьерства Алексею Гончаруку. Фактически выдвинуто обвинение Андрея Ермака в коррупции и продаже должностей.

В ответ Зеленский нанес встречный удар. На предпасхальной неделе наконец был назначен новый министр энергетики Украины. 16 апреля в этой должности была утверждена Ольга Буславец, считающаяся креатурой другого украинского олигарха — Рината Ахметова, демонстрирующего в последнее время абсолютную лояльность к президенту Зеленскому. Назначена госпожа Буславец «временно исполняющей обязанности министра». Украинские аналитики считают, что идет торг между Зеленским и Коломойским, насколько лояльным к Коломойскому будет новый министр. Ольгу Буславец могли назначить министром еще 30 марта, но — по личной просьбе президента, внесшего ее кандидатуру — вопрос был снят с рассмотрения. Первый раунд «торгов», таким образом, закончился поражением Коломойского: стороны не договорились, а Зеленский на уступки решил не идти.

Тем более что главное орудие в «третьей коломойской войне» — телеканалы Коломойского — утратили прежнюю силу. Принадлежащий Ахметову канал «Украина» охватывает гораздо большую аудиторию и полностью поддерживает действия Зеленского. Что же касается возможной «скупки» Коломойским депутатских голосов в Верховной Раде, то здесь силы оппонентов примерно равны.

Можно предположить, что ничем хорошим эта война для Коломойского не закончится. И дело здесь вовсе не в неблагодарности Зеленского. Просто Коломойский не может смириться с тем, что президент страны — вовсе не игрушка, а высшее должностное лицо. И если его ставят в положение «почти по Фрейду» (чтобы стать мужчиной, мальчик должен убить отца — не физически, разумеется, но психологически подавить), то у президента есть все шансы это сражение выиграть. Что, вероятно, и сделает Зеленский на протяжении ближайшего полугодия, как бы самому ему не было тяжело принять подобное решение.

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