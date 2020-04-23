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Курсы валют. Доллар и евро продолжили рост

23.04.2020 10:30 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

К ситуации на Белорусской валютно-фондовой бирже. На прошедших накануне торгах доллар и евро продолжили рост, российский рубль остался неизменным. И к этому часу доллар 2 рубля 50 копеек, евро 2 рубля 70 копеек, и 3 рубля 25 копеек стоят 100 российских.
 
 
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К ситуации на Белорусской валютно-фондовой бирже. На прошедших накануне торгах доллар и евро продолжили рост, российский рубль остался неизменным. И к этому часу...
 
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