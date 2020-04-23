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МЭА призывает страны ОПЕК+ рассмотреть дополнительные пункты к их соглашению

23.04.2020 11:12 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Международное энергетическое агентство призывает страны ОПЕК+ рассмотреть дополнительные пункты к их соглашению. Агентство предлагает подумать о еще более масштабных сокращениях. Во-вторых, финансовым органам власти стран следует рассмотреть вопрос о принятии мер по предотвращению колебаний рыночных показателей. И в-третьих, МЭА предлагает странам со стратегическими резервами нефти помочь вывести излишки баррелей с рынка. Напомним, ранее страны ОПЕК+ договорились снизить нефтедобычу и призвать основных производителей, не входящих в альянс, обеспечить соразмерный и своевременный вклад в усилия для стабилизации нефтяного рынка.
Однако аналитики посчитали, что официально установленных квот недостаточно, поскольку падение спроса в мае оценивается в районе до 25 миллионов баррелей в сутки. 
 
 
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Международное энергетическое агентство призывает страны ОПЕК+ рассмотреть дополнительные пункты к их соглашению. Агентство предлагает подумать о еще более...
 
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