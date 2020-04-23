Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так МЭА призывает страны ОПЕК+ рассмотреть дополнительные пункты к их соглашению Международное энергетическое агентство призывает страны ОПЕК+ рассмотреть дополнительные пункты к их соглашению. Агентство предлагает подумать о еще более...

Международное энергетическое агентство призывает страны ОПЕК+ рассмотреть дополнительные пункты к их соглашению. Агентство предлагает подумать о еще более масштабных сокращениях. Во-вторых, финансовым органам власти стран следует рассмотреть вопрос о принятии мер по предотвращению колебаний рыночных показателей. И в-третьих, МЭА предлагает странам со стратегическими резервами нефти помочь вывести излишки баррелей с рынка. Напомним, ранее страны ОПЕК+ договорились снизить нефтедобычу и призвать основных производителей, не входящих в альянс, обеспечить соразмерный и своевременный вклад в усилия для стабилизации нефтяного рынка.Однако аналитики посчитали, что официально установленных квот недостаточно, поскольку падение спроса в мае оценивается в районе до 25 миллионов баррелей в сутки.