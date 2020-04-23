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Нацбанк дал рекомендации микрофинансовым организациям по отсрочке платежей на фоне COVID-19

23.04.2020 — Новости Экономики | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Нацбанк дал рекомендации микрофинансовым организациям по отсрочке платежей на фоне COVID-19

Национальный банк дал рекомендации микрофинансовым организациям по снижению ставок и отсрочке платежей для клиентов, которые оказались в сложных условиях. Об этом сообщил начальник главного управления регулирования некредитных финансовых организаций Нацбанка Дмитрий Набздоров во время онлайн-брифинга, передает корреспондент БЕЛТА.

«Рекомендации направлены и в Ассоциацию микрофинансовых организаций, и в Ассоциацию лизингодателей, чтобы финансовые институты внимательно относились к возникшей ситуации и при наличии документально подтвержденного от потребителя финансовой услуги факта снижения либо потери дохода шли навстречу в плане снижения процентных ставок, отсрочек, неприменения пени, штрафа, неустойки», — отметил Дмитрий Набздоров.

Выполнение этих рекомендаций Нацбанк мониторит вместе с Ассоциацией микрофинансовых организаций. «Мы очень внимательно будем отслеживать, как на каждое обращение гражданина среагировало то или иное юридическое лицо. Эта информация будет учитываться при планировании проверок на следующее полугодие», — отметил представитель Нацбанка.

https://www.belta.by

 
 
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Национальный банк дал рекомендации микрофинансовым организациям по снижению ставок и отсрочке платежей для клиентов, которые оказались в сложных условиях. Об...
 
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