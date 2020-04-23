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Совет Европы: Эпидемия COVID-19 повышает коррупционные риски в сфере здравоохранения
23.04.2020 13:10 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Вспышка эпидемии COVID-19 повышает коррупционные риски, в особенности в сфере здравоохранения. Это, в частности, связано с резким ростом острой потребности в предметах медицинского назначения и упрощением правил закупок, переполненностью медицинских учреждений и перегруженностью медицинских работников. Об этом говорится в
Председатель ГРЕКО Марин Мрчела подчеркивает, что в сегодняшней ситуации нельзя недооценивать коррупционные риски.
— Ввиду того, что страны безусловно сталкиваются с чрезвычайными ситуациями, концентрацией власти, ущемлением прав и свобод и что крупные суммы вкладываются в экономику в целях ослабления кризиса, нельзя недооценивать коррупционные риски, ― отметил председатель ГРЕКО. — Решения о принимаемых центральными, региональными и местными властями мерах по борьбе с пандемией должны быть прозрачны и подлежать контролю и подотчетности. Необходимо обеспечить защиту лиц, сообщающих о правонарушениях в сфере здравоохранения.
Кроме того, председатель ГРЕКО вновь напомнил, что в государственном секторе прозрачность является одним из наиболее важных методов предупреждения коррупции, независимо от своей формы.
— В условиях чрезвычайной ситуации крайне важно, чтобы государственные учреждения на регулярной основе предоставляли надежную информацию. Это касается непосредственно распространения пандемии и связанных с ней рисков, а также экстренных мер, принимаемых для борьбы с ней. Мы не должны позволить COVID-19 поставить под угрозу наши ценности и стандарты, включая прозрачность и подотчетность. Цифровые информационные платформы, такие как специальные порталы, посвященные вопросу прозрачности, являются ценными инструментами для предупреждения коррупции и играют важную роль в деле защиты верховенства права, ― отметил председатель ГРЕКО.
Коррупционные действия, как считают в Совете Европы, могут затрагивать государственный или частный секторы: система закупок, взяточничество в сфере связанных с медициной услуг, коррупция в области научных исследований и разработки новой продукции, включая конфликт интересов и роль лоббирования, а также, среди прочих рисков, связанные с COVID-19 мошеннические действия по сбыту фальсифицированной медицинской продукции.
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В Совете Европы считают, что это, в частности, связано с резким ростом острой потребности в предметах медицинского назначения и упрощением правил закупок,...
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