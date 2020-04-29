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Пособие по безработице могут увеличить до размера бюджета прожиточного минимума

29.04.2020 — Новости Экономики | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Пособие по безработице могут увеличить до размера бюджета прожиточного минимума
Пособие по безработице могут увеличить до размера бюджета прожиточного минимума. О таких планах первый заместитель премьер-министра Дмитрий Крутой рассказал в эфире телеканала ОНТ.

Международная организация труда прогнозирует: рынок труда ждет более серьезный кризис, чем финансовый сектор или внешнюю торговлю. Поэтому важный блок мероприятий поддержки сегодня — социальный. В подписанном 24 апреля указе №143 «О поддержке экономики», прошла только мера по больничным листам для родителей, у которых ребенок в возрасте до 10 лет оказался контактом первого или второго уровня. «Но и до этого был принят ряд решений. Предприятиям разрешили выдавать больничные листы людям, которые были контактами первого или второго уровня с симптомами», — добавил первый вице-премьер. И отметил как еще одну социальную меру определенные налоговые каникулы, которыми могут воспользоваться компании. Средства, затраченные на дезинфекцию помещений, обеспечение масками, дезсредствами работников, позволят включать в затраты, тем самым снижая величину выплаты налога на прибыль.

«Плюс в рамках второго пакета мы доложили Президенту очень важные меры социальной поддержки. Если компании вынужденно находятся в простое, либо работники трудятся в режиме неполной занятости по инициативе нанимателя, они получат доплату до уровня минимальной заработной платы. Это примерно Br100-150 на каждого работника», — сказал Дмитрий Крутой. Также, по его словам, предложено усилить поддержку безработных граждан, которые во втором квартале лишились работы, и стимулировать их регистрироваться на бирже труда. Сейчас минимальное пособие по безработице составляет Br27 — и Президенту была представлена инициатива увеличить его хотя бы до бюджета прожиточного минимума. На период с 1 мая по 31 июля БПМ в среднем на душу населения установлен в размере Br246,78. Если в течение трех месяцев человек будет находиться на учете как безработный, то будет получать это повышенное пособие и дважды (по законодательству) — предложение о трудоустройстве.

«Третья мера — государственная адресная социальная поддержка. Это, прежде всего, инструмент, который будет касаться семей с детьми. Там тоже доплата на каждого члена семьи будет увеличена до бюджета прожиточного минимума. Примерно Br50-55 на одного человека. Суммарно весь этот социальный блок стоит Br300 млн», — отметил Дмитрий Крутой.

Второй пакет мер может быть согласован уже в ближайшие дни.

По информации БелТА

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« Размеры бюджета прожиточного минимума изменяются с 1 мая
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