МЧС выдало разрешительные документы на завоз ядерного топлива на БелАЭС

Источник материала: Tut.by

Министерство по чрезвычайным ситуациям Беларуси одобрило внесение в лицензию ГП «Белорусская АЭС» на право осуществления деятельности в области использования атомной энергии дополнений в части обращения с ядерным топливом (свежим ядерным топливом при его хранении и транспортировании на Белорусской АЭС), говорится в пресс-релизе МЧС.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Решение базируется на обобщающем заключении Госатомнадзора по результатам экспертного заключения Объединенного института энергетических и ядерных исследований – Сосны Национальной академии наук в отношении документов, обосновывающих безопасность, рассмотрения этих документов и экспертного заключения в Госатомнадзоре. Кроме того Госатомнадзор провел оценку соответствия принятых БелАЭС организационных и технических решений требованиям нормативных правовых актов в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности, оценив их достаточность для обращения с ядерным топливом и целевую проверку готовности БелАЭС к завозу свежего ядерного топлива в феврале-марте 2020 года.

В результате БелАЭС выдано разрешение Госатомнадзора на ввоз в страну свежего ядерного топлива.

Сроки пуска первого энергоблока не раз сдвигались, сейчас известно только, что это будет в нынешнем году. В апреле завершена горячая обкатка на первом блоке. Ранее планировалось, что первый блок БелАЭС заработает в 2018 году.

Белорусская АЭС в Островце строится по российскому проекту, на строительство также был выдан Россией экспортный кредит размером до 10 млрд долларов. Межправительственное соглашение о строительстве станции предусматривает сотрудничество в проектировании, строительстве и вводе в эксплуатацию под ключ двух энергоблоков АЭС.