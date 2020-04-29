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Изоляция ROCKWOOL COMFORTBOARD
29.04.2020 13:02 — Новости Экономики | Строительство и недвижимость
Источник материала: Строительство и недвижимостьКомпания ROCKWOOL сообщает, что ее продукт COMFORTBOARD официально сертифицирован в рамках California State Fire Marshall's Building Materials Listing Program, BML. Неструктурная плитная изоляция COMFORTBOARD из каменной ваты является первым изолирующим продуктом такого рода, включенным в вышеуказанную программу. Огнестойкость таких плит достигает 1180 градусов при нулевых дымообразовании и распространении пламени, что соответствует или превышает требования соответствующих стандартов при проведении испытаний на огнестойкость продукции. Вышеупомянутая программа BML сертифицирует продукты на основе оценки результатов испытаний, которые включают анализ требуемых характеристик эффективности и надежности продукта.
Все испытания продукта ROCKWOOL, о котором идет речь, проведены в лаборатории, аккредитованной State Fire Marshall, SFM. Листинг-сервис SFM предоставляет строительным административным кругам, архитектурным и инженерным сообществам, подрядчикам и противопожарной службе надежный и доступный источник информации о пожароустойчивых строительных продуктах.
Помимо изоляционного материала ROCKWOOL COMFORTBOARD перечень BML включает в себя множество других материалов. В том числе кровельные покрытия, огнестойкие конструкции стен, потолков и пола, стеновые отделочные материалы, противопожарные двери и заслонки.
Этот список подтверждает нашу неизменную приверженность продвижению практики пожаробезопасного строительства и помогает нам предлагать продукты, используя которые, архитекторы и строители в состоянии соответствовать требованиям California Title 24 thermal and Wildland Urban Interface, WUI, говорит Марк Бромили, вице-президент ROCKWOOL North America по маркетингу и развитию бизнеса.
Учитывая, что более 60 процентов североамериканских новых домов возводится в WUI-регионах, использование негорючих продуктов должно быть главным соображением как при проектировании, так и при строительстве.
Очень часто именно изоляционные изделия из каменной ваты ROCKWOOL являются первым выбором профессионалов в области строительства из-за их негорючести и огнестойкости.
В числе преимуществ этих продуктов превосходные тепловые характеристики и звукопоглощение, высокая паропроницаемость и потенциал сушки для регулирования влажности, а также устойчивость к плесени и грибку. А еще изделия из каменной ваты ROCKWOOL не боятся термитов.
В заключение следует сказать, что продукты ROCKWOOL COMFORTBOARD получили одобренное ICC-ES признание в соответствии с International Residential Code, IRC, и International Building Code, IBC. И рекомендованы для следующих видов применения.
Это, во-первых, неструктурная теплоизоляция неогнестойких узлов и конструкций. Это, во-вторых, внешняя изоляция фундаментов. Это, в-третьих, изоляция, устраиваемая под плоскими бетонными плитами. Это, в-четвертых, неотъемлемый компонент ограждений жилых каркасных домов. И это, в-пятых, тот материал, без которого не обойтись там, где полно термитов.
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Компания ROCKWOOL сообщает, что ее продукт COMFORTBOARD официально сертифицирован в рамках California State Fire Marshall's Building Materials Listing Program, BML. Неструктурная плитная изоляция COMFORTBOARD...
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