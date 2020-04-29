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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Перспективы нефти. Средняя цена в 2020 году составит $35 за баррель Всемирный банк ухудшил ценовые перспективы нефти. Средняя цена в 2020 году составит 35 долларов за баррель - говорится в докладе организации о перспективах развития...

Всемирный банк ухудшил ценовые перспективы нефти. Средняя цена в 2020 году составит 35 долларов за баррель - говорится в докладе организации о перспективах развития сырьевого рынка. В октябре 2019-го во Всемирном банке ожидали, что средняя стоимость сложится на уровне 58 долларов. Также пересмотрен прогноз на 2021 год. ВБ ожидает, что стоимость барреля составит 42 доллара. Ранее прогнозировалось, что средняя цена будет на уровне 59 долларов за баррель.