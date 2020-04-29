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Представитель Еврокомиссии: Влияние COVID-19 на Беларусь будет очень большим

29.04.2020 16:02 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Предсказуемо, что влияние COVID-19 на Беларусь будет очень большим, заявила заместитель генерального директора департамента Европейской комиссии по европейской политике соседства и переговорам о расширении Катарина Матернова 29 апреля в ходе онлайн-брифинга.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«Ситуация с COVID-19 в регионе (Восточного партнерства. — БелаПАН.) развивается с небольшим отставанием от Западной Европы, но мы видим разные ситуации в шести странах, — сказала она. — Например, с точки зрения введения мер по сдерживанию распространения вируса Грузия действовала очень быстро, поэтому с медицинской точки зрения ситуация там не очень плохая. Но экономически они пострадали, и потребуется помощь. Также мы имеем пример Беларуси, которая не предпринимала таких мер для предотвращения распространения COVID-19, как Грузия. Экспоненциальный рост количества случаев в Беларуси свидетельствует о том, что влияние на Беларусь будет очень большое».

Матернова отметила, что в условиях пандемии Евросоюз очень быстро мобилизовался, чтобы выделить помощь для борьбы с COVID-19 и его последствиями.

«Мы пересмотрели наши существующие программы помощи, поддержки реформ и так далее в различных странах и очень быстро решили реорганизовать нашу поддержку, чтобы сделать ее актуальной в контексте COVID-19», — подчеркнула она.

Представитель Еврокомиссии отметила, что для стран Восточного партнерства выделено более 900 млн евро. Часть этих средств предназначена на неотложные гуманитарные и медицинские нужды стран ВП, часть пойдет на поддержку систем здравоохранения и еще часть — на поддержку экономики, включая поддержку малых и средних предприятий.

Матернова также сообщила, что ЕС увеличил свою поддержку для СМИ и гражданского общества в странах Восточного партнерства. «Мы считаем, что роль и медиа, и гражданского общества чрезвычайно важна во время этого кризиса, так как они бдительно следят за действиями властей, — сказала она. — Они также нужны для того, чтобы помогать в распространении правдивых фактов и информации о ситуации».

 
 
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«Мы имеем пример Беларуси, которая не предпринимала таких мер для предотвращения распространения COVID-19, как Грузия. Экспоненциальный рост количества случаев в...
 
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