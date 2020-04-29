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Этот сезон обещает быть богатым на урожай картофеля

29.04.2020 18:38 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

По расчетам специалистов, в этом году белорусские сельхозпредприятия, а также фермерские хозяйства соберут более  миллиона тонн второго хлеба. Значительную часть объема выращивают в Минской области, где картофеля посажено уже более  половины. 

А вот с необычной, но очень результативной технологией посадки в Логойском районе ознакомился Алексей Кондратенко. Посадочный материал - это половина будущего успеха. Линия по сортировке картофеля в  эти дни работает на всех парах. Накануне в цеху сформировали заказ на посадку такого суперраннего сорта, как "ла перла", сегодня есть спрос на "родригу". 200 тонн картофеля  с таким названием хватит для того, чтобы засадить 50 гектаров. 


Максимум комфорта для картофеля


Грузовики с клубнями для посадки отправляются в поля крестьянско-фермерского хозяйства "Цнянские экопродукты". А уже там их загружают в бункеры сеялок.  Для посадки картофеля благоприятствует и погода: это оптимальная температура почвы, примерно плюс 8, а еще легкий и такой необходимый дождь. Влаги в самый раз.  Но прежде чем сеялки выйдут работать, другая техника нарежет гребни. Дальше за работу берутся тракторы в тандеме с сепараторами: время убирать с полей камни. А их в Логойском районе много. В результате картофель получает максимально комфортные условия для заселения.  Возвращаемся на поле, где техника сажает картофель. Камней нет, гребни на месте, можно формировать будущий урожай. И здесь все непросто: в одном действии сразу несколько процессов. 


Ждем первый урожай картофеля


В общей сложности технология трудоемкая и затратная, однако результат в несколько раз выше среднего по стране. В прошлом году на одном из полей хозяйства собрали свыше тысячи центнеров с гектара. Такие же планы и на этот сезон. Первого урожая в хозяйстве ждут  в середине лета. Самый ранний сорт картофеля начнут копать в июле. 

 
 
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По расчетам специалистов, в этом году белорусские сельхозпредприятия, а также фермерские хозяйства соберут более  миллиона тонн второго хлеба. Значительную часть...
 
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