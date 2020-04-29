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Предприятия Беллегпрома ищут новых сотрудников

29.04.2020 16:05 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Дополнительный набор работников с квалификацией "швея" или с навыками работы на швейном оборудовании. Варианты и для тех, кто не имеет профильного образования, предлагают предприятия концерна "Беллегпром". Вакансии открыты на разных производствах в Минске, Жодино, Дзержинске, Заславле и Солигорске. Также для всех желающих трудоустроиться на предприятиях проводят обучение по пошиву медицинских масок.

Сейчас в Минской области более 13 тысяч вакансий. Уровень безработицы в целом по региону держится на уровне менее одного процента. В списке самых востребованных профессий - водитель, инженер, тракторист, бетонщик, медсестра, каменщик, продавец, врач, грузчик и повар.

 
Теги: Минск
 
 
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Дополнительный набор работников с квалификацией "швея" или с навыками работы на швейном оборудовании. Варианты и для тех, кто не имеет профильного образования,...
 
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