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Сев сахарной свеклы на финише

29.04.2020 15:50 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

У аграриев горячая пора на посеве кормов! Многолетние травы, кукуруза - для животноводства. А также сахарная свекла!  Под эту культуру в Могилевской области в этом году отведено свыше 8 с половиной тысяч гектаров! Это чуть больше, чем в прошлом. Весь полученный урожай будет отправлен на сахарные заводы страны. Свыше 88 процентов земли уже задействовано. В сельхозпредприятии "Кадино" под эту культуру отведено 300 гектаров. Завершить кампанию планируют в считанные дни. Сейчас в хозяйствах идет активная стадия подготовки почвы под посевы. В том числе картофеля и овощей.

 
 
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У аграриев горячая пора на посеве кормов! Многолетние травы, кукуруза - для животноводства. А также сахарная свекла!  Под эту культуру в Могилевской области в этом...
 
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