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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Сев сахарной свеклы на финише У аграриев горячая пора на посеве кормов! Многолетние травы, кукуруза - для животноводства. А также сахарная свекла! Под эту культуру в Могилевской области в этом...

У аграриев горячая пора на посеве кормов! Многолетние травы, кукуруза - для животноводства. А также сахарная свекла! Под эту культуру в Могилевской области в этом году отведено свыше 8 с половиной тысяч гектаров! Это чуть больше, чем в прошлом. Весь полученный урожай будет отправлен на сахарные заводы страны. Свыше 88 процентов земли уже задействовано. В сельхозпредприятии "Кадино" под эту культуру отведено 300 гектаров. Завершить кампанию планируют в считанные дни. Сейчас в хозяйствах идет активная стадия подготовки почвы под посевы. В том числе картофеля и овощей.