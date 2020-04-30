Экономика дня

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30.04.2020 22:13 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

В Беларуси меняются подходы к кредитованию физлиц


Банки уже с завтрашнего дня обязаны бесплатно предоставлять кредитополучателю по запросу информацию о задолженности по кредитному договору. Там укажут размер задолженности, сумму процентов за пользование кредитом, наличие штрафа или пени. Кроме того, получатель кредита вправе требовать от банка письменное подтверждение полного исполнения обязательств по кредитному договору. 


Деловые настроения в еврозоне ставят новый антирекорд 


Подобный пессимизм в последний раз эксперты наблюдали в 1985 году. Ухудшение настроений отмечается как у потребителей, так и во всех отраслях экономики. В лидерах сфера обслуживания и розничная торговля, которые больше всего пострадали от карантинных мер, введенных в большинстве стран еврозоны. В странах еврозоны показатель барометра наиболее сильно упал в Нидерландах (-32,6), Испании (-26), Германии (-19,9) и Франции (-16,3). 


С 1 мая пользователи платными дорогами, входящими в систему BelToll, смогут воспользоваться новым функционалом


BelToll усовершенствует порядок внесения платы за проезд по белорусским дорогам. Уже с 1 мая добросовестные пользователи смогут воспользоваться новым функционалом. Если раньше водитель допускал нехватку средств на счете, система сразу применяла санкции, выставляя плату в увеличенном размере. Сейчас у пользователя появится два часа сразу после фиксации нарушения, в течение которых он сможет внести необходимую, установленную законом сумму оплаты по разовому тарифу и не допустить оплаты в увеличенном размере. 

Списание платы допускается только однократно. После, независимо от того, вносилась ли плата в автоматическом режиме или по заявительному принципу, пользователь должен обязательно обратиться в ближайший пункт обслуживания для проверки устройства оплаты и возобновления работы этой функции. Кроме того, будет предоставлена возможность подписаться на SMS-уведомления о зафиксированных системой BelToll нарушениях без взимания дополнительной платы. Ожидается, что новые функции BelToll повысят комфорт обслуживания добросовестных плательщиков и минимизируют нарушения пользователей национальной системы. 

 
 
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В Беларуси меняются подходы к кредитованию физлиц Банки уже с завтрашнего дня обязаны бесплатно предоставлять кредитополучателю по запросу информацию о...
 
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