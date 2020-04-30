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Россельхознадзор вводит санкции против белорусской продукции

01.05.2020 07:00 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Россельхознадзор ввел санкции в отношении ряда белорусских предприятий: продукцию ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский» в РФ теперь поставлять не будут, еще несколько предприятий попали под особый контроль.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, с первого мая введены временные ограничения на поставки на российский рынок продукции ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский», в продукции которого были обнаружены кокцидиостатики (динитрокарбанилид) в курятине. 

Помимо этого, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору ввел режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции шести белорусских предприятий. 

  • Воложинский филиал ОАО «Молодечненский молочный комбинат» (выявление антибиотиков тетрациклиновой группы в сливочном масле сладкосливочном);
  • СОАО «Ляховичский молочный завод» (выявление кишечной палочки в молочной сыворотке);
  • КПУП «Мозырские молочные продукты» (выявление сульфаниламидов в сухом молоке);
  • ОАО «Смолевичи Бройлер» (выявление хинолонов в курятине);
  • Солигорский филиал ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» (выявление БГКП в твороге);
  • Филиал «Толочинские сыры» «ОАО «Витебский мясокомбинат» (выявление хинолонов в молочной сывортке).

Напомним, что в прошлом году Россельхознадзор неоднократно вводил ограничительные меры в отношении белорусской продукции, несмотря на то, что в середине февраля 2018 года Беларусь и Россия подписали дорожную карту по снятию ограничений на поставки в РФ белорусской продукции. Россельхознадзор неоднократно критиковал качество белорусской продукции ряда производителей и высказывал обеспокоенность «принявшими системный характер случаями поступления» в РФ из Беларуси некачественной продукции. Ведомство также обвиняло Беларусь в реэкспорте санкционной продукции на территорию РФ.

 
 
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Россельхознадзор ввел санкции в отношении ряда белорусских предприятий: продукцию ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский» в РФ теперь поставлять не будут, еще несколько...
 
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