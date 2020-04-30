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Россельхознадзор вводит санкции против белорусской продукции
01.05.2020 07:00 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Россельхознадзор ввел санкции в отношении ряда белорусских предприятий: продукцию ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский» в РФ теперь поставлять не будут, еще несколько предприятий попали под особый контроль.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, с первого мая введены временные ограничения на поставки на российский рынок продукции ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский», в продукции которого были обнаружены кокцидиостатики (динитрокарбанилид) в курятине.
Помимо этого, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору ввел режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции шести белорусских предприятий.
Напомним, что в прошлом году Россельхознадзор
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Россельхознадзор ввел санкции в отношении ряда белорусских предприятий: продукцию ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский» в РФ теперь поставлять не будут, еще несколько...
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