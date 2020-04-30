Россельхознадзор вводит санкции против белорусской продукции

Россельхознадзор ввел санкции в отношении ряда белорусских предприятий: продукцию ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский» в РФ теперь поставлять не будут, еще несколько предприятий попали под особый контроль.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, с первого мая введены временные ограничения на поставки на российский рынок продукции ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский», в продукции которого были обнаружены кокцидиостатики (динитрокарбанилид) в курятине.

Помимо этого, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору ввел режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции шести белорусских предприятий.

Воложинский филиал ОАО «Молодечненский молочный комбинат» (выявление антибиотиков тетрациклиновой группы в сливочном масле сладкосливочном);

СОАО «Ляховичский молочный завод» (выявление кишечной палочки в молочной сыворотке);

КПУП «Мозырские молочные продукты» (выявление сульфаниламидов в сухом молоке);

ОАО «Смолевичи Бройлер» (выявление хинолонов в курятине);

Солигорский филиал ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» (выявление БГКП в твороге);

Филиал «Толочинские сыры» «ОАО «Витебский мясокомбинат» (выявление хинолонов в молочной сывортке).