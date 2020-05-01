Бывший замглавы Минска вышел на новую работу. И это не госслужба

Источник материала: Tut.by

Бывший зампред Мингорисполкома по экономике Александр Крепак недавно вышел на новую работу — он стал директором ГУМа, рассказал TUT.BY источник в вертикали. На днях информация об этом также появилась на сайте универмага.



Александр Крепак. Возглавлял Московский и Первомайский районы столицы, а также был председателем комитета экономики мэрии и зампредом Мингорисполкома. Фото: «Минск-Новости»

Александр Крепак занимал пост зампреда Мингорисполкома с марта 2017 года и покинул его в марте 2020-го в связи с окончанием контракта. На эту должность назначили Юрия Трущенко. Дальше у Крепака среди прочего были варианты работы либо в одной из государственных гостиничных сетей, либо в ГУМе. И он был не против ни первого, ни второго, уточняет собеседник в вертикали.

В итоге Крепак занял пост директора ГУМа, сменив в этой должности Светлану Приступу.



Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

В публичном пространстве Крепак был более заметен на посту главы Московского района, который занимал до поста зампреда Мингорисполкома. Как минимум он неплохо развивал коммуникацию власти с бизнесом, а также лично по выходным объезжал район на велосипеде, чтобы заметить проблемы, которые требуют решения. Один из высокопоставленных чиновников в конце 2016 года в личной беседе с TUT.BY отмечал, что Московский район — один из немногих, где нет явных проблем.

На посту зампреда Мингорисполкома Крепак тоже в числе прочего развивал общение власти и бизнеса — создал общественную приемную для предпринимателей.

С уходом Крепака с поста зампреда Мингорисполкома в мэрии остался только один заместитель, который работает при Анатолии Сиваке со времен руководства Андрея Шорца. Речь идет о первом заместителе горисполкома Федоре Римашевском.

Бывший зампред горисполкома Игорь Юркевич теперь руководит шестой больницей, а Виктор Лаптев работает в «Минскводоканале».