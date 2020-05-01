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1 рубль в месяц. Под Минском сдают дачу на лето только за покос травы и "коммуналку"

01.05.2020 11:04 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

В базе Realt.byмы нашли необычное и заманчивое объявление о сдаче в аренду дачи. Собственник отдает ее бесплатно, но с условием, что дачники будут косить траву на участке и компенсируют ему коммунальные расходы.

1 рубль в месяц. Под Минском сдают дачу на лето только за покос травы и "коммуналку"

Дача находится в 23 километрах от МКАД в молодечненском направлении в садовом товариществе «Заранак».

Собственник Алексей рассказывает, что купил дачный участок в садовом товариществе около 10 лет назад. Поставил там домик. Но сейчас эта дача ему не нужна.

- Я пытался продать дачу через ваш сайт, но почти за месяц покупатель так и не нашелся. Поэтому я предложил ее в аренду на весь сезон бесплатно, чтобы самому не ездить туда. Если найдутся желающие, они смогут отдыхать на даче на свежем воздухе вблизи леса все лето до наступления холодов. От них требуется только косить траву и компенсировать коммунальные платежи, что весьма логично, - рассказывает Алексей.

Поскольку у семьи есть другая дача, куда она выезжает на отдых, здесь хозяин не строил большой капитальный дом, не высаживал деревья и кустарники, не разбивал грядки. Весь земельный надел засажен газоном, который и надо косить.

- Сначала я сам ездил на дачу и косил траву, но сейчас у меня на это нет ни времени, ни желания, поэтому и отдаю бесплатно. Две дачи тянуть на себе сложно. Хотя вначале были мысли что-то здесь строить и облагораживать участок, - уточняет собственник.

На участке стоит небольшой домик с одной комнатой, где есть 4 спальных места.

1 рубль в месяц. Под Минском сдают дачу на лето только за покос травы и "коммуналку"
1 рубль в месяц. Под Минском сдают дачу на лето только за покос травы и "коммуналку"
1 рубль в месяц. Под Минском сдают дачу на лето только за покос травы и "коммуналку"

- На даче есть типовые условия для проживания, как и в других садовых товариществах не только в Беларуси, но и в странах постсоветского пространства – электричество, сезонная вода и туалет на улице, - дополняет Алексей.

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Теги: Минск
 
 
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В базе Realt.by мы нашли необычное и заманчивое объявление о сдаче в аренду дачи. Собственник отдает ее бесплатно, но с условием, что дачники будут косить траву на...
 
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