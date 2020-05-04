Куда из Минска исчезли 6062 «закрытые велопарковки»? Почему город и большинство застройщиков не выполняют требования генплана

В чем проблема

По данным социологических исследований, проведенных в 2017 г., отсутствие «оборудованных мест для хранения велосипедов возле домов» является одним из основных препятствий для развития велодвижения в Минске. Владельцам велосипедов приходится либо поднимать свой транспорт себе на балкон, или опускать в подвал, или приковывать к батареям в подъезде. И хорошо, если велосипедист живет один в своей квартире. А как быть семье из 3-4 человек?

Если балкон, подвал, гараж могут помочь в хранении велосипедов в «не сезон», то летом велосипедисту, который пользуется своим транспортом каждый день, очень затруднительно вытаскивать своего двухколесного друга на улицу через все бытовые препятствия с учетом, что среднестатистический велосипед весит около 15 кг. Хранение велосипеда в подъезде несет особый риск, особенно если велик стоит дороже $300. Любая цепь или скоба легко перекусывается хорошим болторезом. К примеру, в 2018 году за первое полугодие в Минске украли 160 велосипедов. В большинстве случаев транспорт угоняли из тамбуров и подъездов жилых домов.

Получается, что концепция развития велодвижения работает едва ли. Да, проектируются и строятся новые велодорожки, вводятся экспериментальные меры, как на улице Веры Хоружей, однако главный вопрос: «Где хранить велик?» - остается открытым.