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Курсы валют на 4 мая 2020 года. Доллар и евро потеряли в цене

04.05.2020 10:58 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Ситуация на Белорусской валютно-фондовой бирже. На прошедших накануне торгах доллар и евро потеряли в цене, российский рубль  подорожал. И к этому часу: доллар - 2 рубля 41 копейка, евро - 2 рубля 63 копейки. И 3 рубля 32 копейки стоят 100 российских.
 
 
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Ситуация на Белорусской валютно-фондовой бирже. На прошедших накануне торгах доллар и евро потеряли в цене, российский рубль  подорожал. И к этому часу: доллар - 2...
 
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