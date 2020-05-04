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Курсы валют на 4 мая 2020 года. Доллар и евро потеряли в цене
04.05.2020 10:58 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTСитуация на Белорусской валютно-фондовой бирже. На прошедших накануне торгах доллар и евро потеряли в цене, российский рубль подорожал. И к этому часу: доллар - 2 рубля 41 копейка, евро - 2 рубля 63 копейки. И 3 рубля 32 копейки стоят 100 российских.
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Ситуация на Белорусской валютно-фондовой бирже. На прошедших накануне торгах доллар и евро потеряли в цене, российский рубль подорожал. И к этому часу: доллар - 2...
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