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На торгах 4 мая доллар резко подорожал
04.05.2020 13:24 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На Белорусской валютно-фондовой бирже 4 мая прошли очередные торги валютами.
Доллар вырос на BYN 0,0401 — до 2,4544 рубля.
Евро подорожал на BYN 0,0584 — до 2,6845 рубля.
Российский рубль упал на BYN 0,0687 — до 3,2501 белорусского рубля за 100 российских рублей против 3,2459.
Все курсы валют в банках (постоянно обновляются)
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Доллар вырос на BYN 0,0401 - до 2,4544 рубля.
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