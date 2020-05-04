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На торгах 4 мая доллар резко подорожал

04.05.2020 13:24 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На Белорусской валютно-фондовой бирже 4 мая прошли очередные торги валютами.

Доллар вырос на BYN 0,0401 — до 2,4544 рубля.

Евро подорожал на BYN 0,0584 — до 2,6845 рубля.

Российский рубль упал на BYN 0,0687 — до 3,2501 белорусского рубля за 100 российских рублей против 3,2459.

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Теги: Курсы валют
 
 
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Доллар вырос на BYN 0,0401 - до 2,4544 рубля.
 
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