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В Беларуси запустили новый сервис для организации удаленной коммуникации

04.05.2020 12:52 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

А1 представила новый сервис для организации конференц-связи в рамках пакетного предложения «Удаленный офис». Услуга по организации системы объединенных коммуникаций для юридических лиц на основе Microsoft Skype for Business позволит дистанционно контролировать бизнес-процессы и выстраивать эффективное взаимодействие распределенной команды. 

Сервис доступен пользователям в рамках двух новых тарифных планов – «Конференц-связь для бизнеса Standard» и «Конференц-связь для бизнеса Enterprise».

Обеспечение сотрудников дополнительными средства коммуникации и удаленным доступом к необходимым данным – важная задача как для крупных, так и для небольших компаний в период пандемии COVID-19. Понимая это, компания А1 работает над постоянным пополнением перечня сервисов для эффективной дистанционной работой.

Новая услуга в рамках «Удаленного офиса» представляет собой корпоративный сервис для дистанционных коммуникаций на базе Microsoft Skype for business. Физически все необходимое для функционирования системы размещается на серверах дата-центра А1, что гарантирует безопасность обмена любыми данными, а также надежность и стабильную работу системы. Комплекс услуг в рамках тарифного плана «Конференц-связь для бизнеса Standard» включает возможность обмениваться файлами и мгновенными сообщениями, организовывать групповые чаты, пользоваться компьютерной телефонией и видеосвязью между персональными компьютерами и мобильными устройствами. Для пользователей тарифного плана «Конференц-связь для бизнеса Enterprise» также есть возможность проводить видеоконференции с совместным доступом к рабочему столу компьютера.

Главными преимуществами данной услуги являются оперативное масштабирование и оплата только за нужное число пользователей. При этом добавлять новых пользователей услуги или удалять имеющихся можно простым запросом на электронную почту.

Чтобы организовать полноценный рабочий процесс в дистанционном формате, пользователям необходимо лишь установить на своих устройствах клиентское программное обеспечение, а также иметь микрофон и динамики либо наушники для передачи и воспроизведения звука.

Первый месяц пользования данной услугой для клиентов будет бесплатным. Далее ежемесячная абонентская плата для пользователей тарифного плана «Конференц-связь для бизнеса Standard» составляет 5,5 рубля в месяц; для пользователей тарифного плана «Конференц-связь для бизнеса Enterprise» – 19 рублей в месяц.

 
 
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А1 представила новый сервис для организации конференц-связи в рамках пакетного предложения «Удаленный офис».
 
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