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Ермошина предложила провести президентские выборы 9 августа
08.05.2020 09:26 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Глава ЦИК Лидия Ермошина предложила провести президентские выборы 9 августа. Об этом она заявила, выступая перед депутатами во время внеочередного заседания Палаты представителей, рассказал TUT.BY один из депутатов.
Поскольку, согласно законодательству, крайний день проведения выборов 30 августа, а выборы должны пройти в воскресенье, депутаты должны выбрать из четырех дат: 9, 16, 23 и 30 августа.
Напомним, сегодня депутаты собрались на заседание, чтобы назначить дату президентских выборов. На заседание
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Сегодня депутаты собрались на заседание, чтобы назначить дату президентских выборов.
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