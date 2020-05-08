Источник материала: Tut.by

Глава ЦИК Лидия Ермошина предложила провести президентские выборы 9 августа. Об этом она заявила, выступая перед депутатами во время внеочередного заседания Палаты представителей, рассказал TUT.BY один из депутатов.

Поскольку, согласно законодательству, крайний день проведения выборов 30 августа, а выборы должны пройти в воскресенье, депутаты должны выбрать из четырех дат: 9, 16, 23 и 30 августа.

Напомним, сегодня депутаты собрались на заседание, чтобы назначить дату президентских выборов. На заседание пустили только журналистов «центральных» СМИ, журналистов независимых СМИ среди них нет.