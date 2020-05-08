«Сегодня даже простая продажа старой „двушки“ без риэлтера вряд ли будет эффективна» Екатерина Красницкая о том, как изменился рынок

«Когда не знаешь, куда идти, вкладывай в себя»

Если опытные риэлтеры подавлены и растеряны, трудно представить, каково молодым специалистам. Несмотря на кризис, Екатерина Красницкая продолжает готовить риэлтеров к аттестационному экзамену в Минюсте. Со слов коуча, желающих учиться стало меньше, многие ждут до момента, когда вокруг станет поспокойнее, но те, кто есть, – классные:

– Когда не знаешь, куда идти, вкладывай в себя. Тут ты точно не прогадаешь. Сейчас группы идут только онлайн, мы встречаемся регулярно и работаем. Мне кажется, те люди, которые делают ставку на устойчивый рост своего профессионализма, уже понимают – надо просто двигаться вперед. И я считаю, это правильно. Природа заложила в нас три реакции на неблагоприятную ситуацию: бег, замирание или нападение. Сейчас выигрышная стратегия все же – активность.

Лично мне моя работа помогает быть в тонусе. Первое, что я решила, когда почувствовала тревогу, что я буду работать при любых обстоятельствах – сколько бы человек не пришло на занятие и чтобы не происходило в мире, мы будем собираться. Это моя устойчивость и то, чем я занимаюсь на протяжении последних 5 лет. Более того, я посмотрела, чем я могу быть полезна помимо этого, и решила запустить новые активности. Да, сейчас сложно открывать что-то новое и находить силы, но как говорят, «глаза боятся, а руки делают».

«Работа агентств недвижимости больше не будет прежней»

– Что я еще делаю, чтобы стало легче? Я балую себя радостью. Стараюсь вычленить в жизни моменты удовольствия и их проживать. Вместе с тем, я не закрываю глаза на трудности. Я тревожусь за свое финансовое положение, это правда. Очень помогает участие в форматах коллег, это дает мне понимание, что я не одна. Я вижу, что такие же волнения у других людей в Беларуси и за границей, и мы вместе пробиваемся вперед. Еще один рецепт, который мне помогает – заигрывать с окружающим пространством. Это я делала всегда и таким образом создала группу по подготовке риэлтеров. Так и здесь, я просто «заигрываю» с пространством и посмотрю: если отклик на мои активности будет, то я буду думать, куда развиваться и что делать, чтобы моя полезность была еще выше.

Сейчас мир очень нестабилен, и, к сожалению, предыдущие опыты уже не работают, мы вынуждены искать новые точки устойчивости, придумывать механизмы, менять жизнь. Все те ориентиры, на которые мы опиралась всю свою жизнь, я свои 35 лет, слетели. И сейчас мы учимся жить заново. То же самое переживают и агентства недвижимости. Их работа больше не будет прежней. Чем раньше собственники бизнеса это поймут, тем результативней они будут через полгода.