В Минске задержали активистов, которые пронесли по городу гроб из-за парада. Некоторых уже отпустили

Источник материала: Tut.by

В Минске задержали активистов «Молодежного блока», которые 8 мая пронесли гроб по проспекту Независимости. Об этом сообщает незарегистрированный правозащитный центр «Весна». Позднее эту информацию TUT.BY подтвердили некоторые из активистов, которых ближе к полуночи отпустили из РОВД Первомайского района. Напомним, в Минске провели акцию, посвященную параду к 9 Мая и праздничному концерту.

Видео: «Радыё Свабода»

Правозащитный центр «Вясна» сообщил, что среди задержанных — Михаил Воронцов, Вероника Янович, Лиза Прокопчик и Даниил Лаврецкий.

По состоянию на 23.30 стало известно, что Михаил Воронцов и Вероника Янович находились в Первомайском РОВД. Они рассказали, что их допрашивали как свидетелей по акции с проносом гроба по Минску. Веронику задержали около 11.00, а Михаила — около 17.30. В обоих случаях, по словам молодых людей, — по дороге из магазина домой. Вместе с ними были задержаны трое их знакомых, которые не состоят в «Молодежном блоке».

— Я спрашивала, куда нас везут, на каком основании у нас забрали вещи. Когда спрашивала, почему задержали, они (задержавшие. — Прим. ред.) сказали, что соседи жаловались на шум, — рассказала Вероника Янович.

По словам девушки, она просила у сотрудников РОВД сделать звонок родителям, но ей не позволили. Вероника рассказала, что у нее спрашивали про акцию с гробом, знает ли она людей на видео. При этом протокол задержания, по ее словам, не составляли.

Михаил сообщил, что к нему также были вопросы как к свидетелю по акции с гробом. «Меня продержали в РОВД около 6 часов», — сообщил Михаил.

Правозащитный центр «Весна» сообщает также о том, что в центре изоляции правонарушений находятся еще два активиста «Молодежного блока» — Лиза Прокопчик и Даниил Лаврецкий. Сообщалось, что под подъездом активиста Стаса Шашка дежурит милиция, он не снимает телефон.

По нашей информации, из Instagram «Молодежного блока» удалили фотографии, которые были сделаны накануне акции с гробом. Несколько молодых людей из «блока» сфотографировались на площади Победы на фоне надписи «Подвиг народа бессмертен». В руках они держали плакаты с продолжением фразы: «А мы нет». Активист Петр Маркелов на свой странице в ФБ сообщил, что удаление фото может быть связано с задержаниями.

Напомним, 8 мая «Молодежный блок» устроил акцию с гробом во время генеральной репетиции парада. Как сообщает «Весна», Михаил Воронцов снимал акцию на видеокамеру, но не участвовал в ней. Активисты своей акцией хотели обратить внимание на опасность посещения массовых мероприятий в День Победы в Минске.