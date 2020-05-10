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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Минской области высаживают овощи и корнеплоды белорусской селекции У аграриев продолжается весенний сезон. В Минской области высаживают овощи и корнеплоды. Картофель, капуста, свекла. В основном белорусской селекции. Сорта,...

У аграриев продолжается весенний сезон.В Минской области высаживают овощи и корнеплоды.Картофель, капуста, свекла. В основном белорусской селекции. Сорта, приспособленные к белорусскому климату, создают ученые Академии наук.Они же разрабатывают и технологии по выращиванию экзотических для наших широт культур, например, арбузов и дынь. К слову, их в Минской области выращивают уже и в открытом грунте.подробнее (видео).