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В Минской области высаживают овощи и корнеплоды белорусской селекции
10.05.2020 15:24 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTУ аграриев продолжается весенний сезон.
В Минской области высаживают овощи и корнеплоды.
Картофель, капуста, свекла. В основном белорусской селекции. Сорта, приспособленные к белорусскому климату, создают ученые Академии наук.
Они же разрабатывают и технологии по выращиванию экзотических для наших широт культур, например, арбузов и дынь. К слову, их в Минской области выращивают уже и в открытом грунте.
Александра Кавелич подробнее (видео).
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У аграриев продолжается весенний сезон. В Минской области высаживают овощи и корнеплоды. Картофель, капуста, свекла. В основном белорусской селекции. Сорта,...
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