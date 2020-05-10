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В Минской области высаживают овощи и корнеплоды белорусской селекции

10.05.2020 15:24 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

У аграриев продолжается весенний сезон. 

В Минской области высаживают овощи и корнеплоды. 

Картофель, капуста, свекла. В основном белорусской селекции. Сорта, приспособленные к белорусскому климату, создают ученые Академии наук.

Они же разрабатывают и технологии по выращиванию экзотических для наших широт культур, например, арбузов и дынь. К слову, их в Минской области выращивают уже и в открытом грунте. 

Александра Кавелич  подробнее (видео).

 
 
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У аграриев продолжается весенний сезон.  В Минской области высаживают овощи и корнеплоды.  Картофель, капуста, свекла. В основном белорусской селекции. Сорта,...
 
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