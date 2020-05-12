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Премьера электромобиля-беспилотника в "Великом камне"

12.05.2020 18:54 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Не только электрический, но и беспилотный! В Китайско-Белорусском индустриальном парке "Великий камень" одна из компаний-резидентов сегодня представила новинку - электромобиль-беспилотник. На презентации присутствовал губернатор Минской области Александр Турчин. Экологическая машина предназначена для передвижения внутри самого парка или крупных предприятий. Поэтому ее скорость небольшая - до 40 километров в час. Запас хода на одном заряде батареи - 180 километров. Кстати, тренд и в самом "Великом камне" - индустриальный парк со временем должен стать максимально экологическим. 

Александр Ярошенко, руководитель администрации Китайско-Белорусского индустриального парка "Великий камень": "Это должен быть в будущем город, даже эко-город, чистый город с соответствующей транспортной инфраструктурой перевозки пассажиров. В этом году мы планируем, и уже ведем такую работу, внедрить в формате 5G систему беспилотного транспорта. Мы хотим провести такие наработки и испытания".

В перспективе в "Великом камне" для сотрудников и гостей парка планируют активно задействовать также электросамокаты и электроциклы. И сегодня, 12 мая, Китайско-Белорусский индустриальный парк отмечает свое 5-летие.

 
 
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Не только электрический, но и беспилотный! В Китайско-Белорусском индустриальном парке "Великий камень" одна из компаний-резидентов сегодня представила новинку -...
 
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