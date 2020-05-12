Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Премьера электромобиля-беспилотника в "Великом камне" Не только электрический, но и беспилотный! В Китайско-Белорусском индустриальном парке "Великий камень" одна из компаний-резидентов сегодня представила новинку -...

Не только электрический, но и беспилотный! В Китайско-Белорусском индустриальном парке "Великий камень" одна из компаний-резидентов сегодня представила новинку - электромобиль-беспилотник. На презентации присутствовал губернатор Минской области Александр Турчин. Экологическая машина предназначена для передвижения внутри самого парка или крупных предприятий. Поэтому ее скорость небольшая - до 40 километров в час. Запас хода на одном заряде батареи - 180 километров. Кстати, тренд и в самом "Великом камне" - индустриальный парк со временем должен стать максимально экологическим.В перспективе в "Великом камне" для сотрудников и гостей парка планируют активно задействовать также электросамокаты и электроциклы. И сегодня, 12 мая, Китайско-Белорусский индустриальный парк отмечает свое 5-летие.