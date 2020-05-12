Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Цена нефти Brent упала ниже $30 за баррель Потеряв порядка 3 процентов, в итоге 29 долларов и 95 центов. С минусом почти в 3,5 % и фьючерс на американскую нефть марки WTI c поставкой в июне, до 23$ и 88 центов за...

Потеряв порядка 3 процентов, в итоге 29 долларов и 95 центов. С минусом почти в 3,5 % и фьючерс на американскую нефть марки WTI c поставкой в июне, до 23$ и 88 центов за баррель. Напомним, на минувшей неделе Brent впервые с 15 апреля поднялась выше 30$. Фьючерс начал дорожать на фоне вступления в силу сделки ОПЕК+. Страны - участники картеля договорились сократить добычу на 10 миллионов баррелей в сутки в мае-июне. С июля по декабрь сокращение составит 8 миллионов, а с января 2021 до конца апреля 2022 года - 6 млн баррелей в сутки.