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Цена нефти Brent упала ниже $30 за баррель

12.05.2020 13:30 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Потеряв порядка 3 процентов, в итоге 29 долларов и 95 центов.  С минусом почти в 3,5 % и фьючерс на американскую нефть марки WTI c поставкой в июне, до 23$ и 88 центов за баррель. Напомним, на минувшей неделе Brent впервые с 15 апреля поднялась выше 30$. Фьючерс начал дорожать на фоне вступления в силу сделки ОПЕК+. Страны - участники картеля договорились сократить добычу на 10 миллионов баррелей в сутки в мае-июне. С июля по декабрь сокращение составит 8 миллионов, а с января 2021 до конца апреля 2022 года - 6 млн баррелей в сутки.
 
 
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Потеряв порядка 3 процентов, в итоге 29 долларов и 95 центов.  С минусом почти в 3,5 % и фьючерс на американскую нефть марки WTI c поставкой в июне, до 23$ и 88 центов за...
 
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