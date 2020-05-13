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Экономике Беларуси снова пророчат падение

13.05.2020 12:04 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Экономика Беларуси в этом году может основательно просесть, а о росте можно говорить лишь в 2021 году. Об этом заявили в Европейском банке реконструкции и развития.

Согласно отчету ЕБРР «Региональные экономические перспективы», который опубликован в среду 13 мая. В документе говорится о том, что на экономику Беларуси повлияла ситуация с поставками российской нефти в начале 2020 года, когда НПЗ страны не имели загрузки, что привело к падению показателей промышленности. В целом, по оценкам экспертов, в 2020 году экономику Беларуси ждет падение на 5%.

Отрицательное влияние на экономику Беларуси оказывает и ситуация в соседней РФ, на долю которой приходится 41% белорусского экспорта, а 56% товаров Беларусь импортирует из России. РФ в этом году столкнулась с падением цен на нефть, что также больно ударило по ее, зависимой от рынка энергоносителей, экономике. Вкупе все эти факторы повлияли также на внутреннюю и внешнюю торговлю.

Эксперты ЕБРР полагают, что рост ВВП Беларуси может возобновиться уже в будущем году (на 3,5%).

Отметим, что в соответствии с опубликованным недавно прогнозом World Economic Outlook от МВФ,  эксперты ожидают снижение ВВП Беларуси в 2020 году на 6%. Эксперты ЕАБР полагают, что ВВП Беларуси упадет на 3,3% в этом году. 

Напомним, что согласно первой оценке ВВП Беларуси за I квартал, экономика страны начала год с падения: объем ВВП в текущих ценах составил 30,2 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 99,7% к уровню I квартала 2019 года. В 2020 году власти страны ждут от ВВП роста на 2,8%.

 
 
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Экономика Беларуси в этом году может основательно просесть, а о росте можно говорить лишь в 2021 году. Об этом заявили в Европейском банке реконструкции и развития.
 
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