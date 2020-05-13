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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Проект новой антиинфляционной программы подготовят до 1 августа Очередные меры по сдерживанию цен на товары и услуги в Беларуси предпримет правительство совместно с Нацбанком. Проект новой антиинфляционной программы...

Очередные меры по сдерживанию цен на товары и услуги в Беларуси предпримет правительство совместно с Нацбанком. Проект новой антиинфляционной программы подготовят до 1 августа. Предложения в документе коснутся совершенствования антимонопольной деятельности, ценовой, денежно-кредитной и бюджетно-налоговой политики, а также обеспечения продовольственной безопасности страны и развития коммуникационной политики.