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Проект новой антиинфляционной программы подготовят до 1 августа
13.05.2020 11:12 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTОчередные меры по сдерживанию цен на товары и услуги в Беларуси предпримет правительство совместно с Нацбанком. Проект новой антиинфляционной программы подготовят до 1 августа. Предложения в документе коснутся совершенствования антимонопольной деятельности, ценовой, денежно-кредитной и бюджетно-налоговой политики, а также обеспечения продовольственной безопасности страны и развития коммуникационной политики.
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Очередные меры по сдерживанию цен на товары и услуги в Беларуси предпримет правительство совместно с Нацбанком. Проект новой антиинфляционной программы...
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