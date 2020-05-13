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Проект новой антиинфляционной программы подготовят до 1 августа

13.05.2020 11:12 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Очередные меры по сдерживанию цен на товары и услуги в Беларуси предпримет правительство совместно с Нацбанком. Проект новой антиинфляционной программы подготовят до 1 августа. Предложения в документе коснутся совершенствования антимонопольной деятельности, ценовой, денежно-кредитной и бюджетно-налоговой политики, а также обеспечения продовольственной безопасности страны и развития коммуникационной политики.
 
 
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Очередные меры по сдерживанию цен на товары и услуги в Беларуси предпримет правительство совместно с Нацбанком. Проект новой антиинфляционной программы...
 
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