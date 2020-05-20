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Белорусский рубль на торгах укрепился к доллару, но уступил евро и российскому рублю

20.05.2020 11:15 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

На это утро доллар США 2,4159, Евро 2,6418. 100 российских рублей - 3,3382 белорусского. Таковы результаты торгов. Напомним, к полудню курсы обновятся. 

 
 
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На это утро доллар США 2,4159, Евро 2,6418. 100 российских рублей - 3,3382 белорусского. Таковы результаты торгов. Напомним, к полудню курсы обновятся. 
 
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