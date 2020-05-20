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Эксперты: полная остановка автопроизводства в ЕС из-за локдауна отразится и на соседних рынках

20.05.2020 11:00 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Полная остановка автомобильного производства в Европе и закрытие дилерских центров из-за локдауна, так или иначе отразится и на рынках за пределами Евросоюза. 

Напомним, по оценкам Ассоциации европейских производителей автомобилей, за четыре первых месяца этого года показатель продаж снизился без малого на 40 %. Практически на 100 % закрыты автосалоны в Италии (97,6 %), Испании (96,5 %) и Великобритании (97,3 %).  

 
 
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Полная остановка автомобильного производства в Европе и закрытие дилерских центров из-за локдауна, так или иначе отразится и на рынках за пределами Евросоюза.  ...
 
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