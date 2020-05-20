«Теперь понятно». Вот во сколько обходится избрание президента

Источник материала: Tut.by

В начале августа состоятся шестые выборы президента Беларуси. Это не только сложное в плане организации, но еще и затратное мероприятие. Разобрались, сколько государство расходует на избрание нового лидера страны и какие суммы тратят на предвыборную кампанию кандидаты.

Сколько потратят на президентские выборы в этом году? Согласно данным о запланированных расходах бюджета, на проведение выборов выделят 36,8 млн рублей, то есть около 14,8 млн долларов, без учета расходов кандидатов на предвыборную кампанию. На проведение первого тура выборов планируется направить 25 млн рублей, на второй тур предусмотрено 11 млн. Стоит отметить, что второй тур выборов президента Беларуси проводили только однажды, в 1994 году.

Это деньги налогоплательщиков? По закону средства на проведение выборов выделяют из бюджета. В выборный год эти расходы прописываются отдельной строкой в законе о республиканском бюджете. Так как республиканский бюджет на 80% формируется за счет налогов, можно считать, что выборы оплачивают налогоплательщики. Расходы на проведение выборов в этом году составят 0,14% от всех трат из республиканского бюджета. В законе о республиканском бюджете на 2015 год на организацию выборов президента выделялось 0,19% всех расходов, а в 2010 году — 0,12%. Если разделить выделяемые на выборы средства на количество населения, то получается, что каждому жителю страны, включая младенцев и пенсионеров, выборы обойдутся почти в 4 рубля.

На что именно потратят деньги? Выделенные из бюджета деньги тратятся на оплату труда членов избирательных комиссий, транспортные и полиграфические услуги, рекламу. В этот раз 29,5 млн рублей потратят на зарплаты членам более 5,8 тысячи избирательных комиссий. Материально-техническое обеспечение выборов, согласно плану, обойдется в 5,7 млн рублей, это 15% всех расходов. За эти деньги, например, печатают информационные листы о кандидатах, которые потом попадают в почтовые ящики по всей стране. Если второго тура на этих выборах не будет, расходы окажутся меньше запланированных.

Зачем ЦИК дополнительно собирает деньги? Центризбирком объявил о создании внебюджетного фонда и сборе дополнительных средств на выборы. Перечислять деньги могут негосударственные организации, общественные объединения и граждане Беларуси. А вот бюджетные организации, иностранные компании и государства, международные организации и граждане других стран или люди, не имеющие гражданства, не имеют права вносить средства в этот фонд. Распоряжаться собранными деньгами будет ЦИК. Он имеет право потратить их на дополнительную печать информационных материалов о кандидатах в президенты, плакатов с датой выборов, материально-техническое обеспечение территориальных и участковых комиссий и другие расходы, непосредственно связанные с избирательной кампанией.

А кто спонсирует кандидатов в президенты? По закону кандидат в президенты создает избирательный фонд, открывает специальный счет в Беларусбанке, из которого будет финансироваться предвыборная кампания. Максимальный размер такого фонда установлен в размере 9 тысяч базовых величин. Базовая величина в Беларуси составляет 27 рублей, значит, избирательный фонд каждого кандидата в президенты не может превышать 243 тысячи рублей. Потолок в размере финансирования предвыборной кампании устанавливается законом для того, чтобы уравнять шансы всех кандидатов. Кандидат в президенты может вносить на счет собственные средства и получать добровольные пожертвования от юрлиц и граждан Беларуси. Но размер взносов ограничен: 1350 рублей для компаний и 540 рублей для физических лиц. Движение средств на созданных для кандидатов счетах контролирует зарегистрировавшая кандидата комиссия. А претенденты на пост главы государства предоставляют финансовые отчеты о размере и всех источниках полученных средств, а также о всех произведенных затратах. В 2015 году из своего избирательного фонда больше всего средств на предвыборную кампанию потратил Александр Лукашенко — 154 тысячи рублей. Это в 36 раз больше, чем использовал Сергей Гайдукевич, в 46 раз больше расходов Николая Улаховича и в 61 раз больше трат Татьяны Короткевич. В 2010 году больше всех на предвыборную кампанию потратил Владимир Некляев — почти 10,3 тысячи рублей (тогда это были 103 млн рублей), вторым по затратам был Александр Лукашенко, использовавший из своего избирательного фонда 9,8 тысячи рублей. Четыре из девяти кандидатов того года не израсходовали из своих фондов ни рубля.

Сколько тратили на выборы в прошлые годы? В 2015 году только на проведение первого тура выборов президента из бюджета было выделено 18 млн рублей. Но так как второго тура не было, всего на выборы потратили 17,6 млн рублей, на тот момент это было около 10 млн долларов. Из них на зарплаты потратили 15 млн рублей, на материально-техническое обеспечение выборов — 1,3 млн рублей, на командировочные расходы — 46 тысяч рублей, прочие расходы — 910 тысяч рублей. В 2010 году на выборы было выделено 3,5 млн рублей, или около 17 млн долларов, а фактически использовано 20 млн рублей, что было эквивалентно 8 млн долларов. Раньше, включая выборы 2010 года, кандидаты получали средства из бюджета на изготовление предвыборных плакатов. В 2010 году на эти цели каждому кандидату выделили по 8 тысяч рублей, а в 2006 году каждому по 6,7 тысяч рублей.

Сколько стоят выборы в других странах? Самые дорогие выборы в США. Там же больше всего тратят кандидаты на предвыборную кампанию. В 2016 году президентские выборы в США обошлись в 2,4 млрд долларов. По данным Федеральной избирательной комиссии США, Хиллари Клинтон расходовала на предвыборную кампанию 768 млн долларов. Дональд Трамп потратил на это 440 млн долларов. В 2017 году Германия на выборы в бундестаг потратила 92 млн евро. Выборы президента Украины в 2019 году обошлись в 87 млн долларов. На выборы президента Казахстана в прошлом году было выделено почти 25 млн долларов. В России на выборы президента в 2018 году было потрачено около 300 млн долларов.

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