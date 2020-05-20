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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Из-за развития искусственного интеллекта к 2022 году мир потеряет 75 млн рабочих мест Старые профессии становятся рудиментом и, как видим, начинают борьбу за выживание. Ключевыми навыками станут критическое мышление, коммуникация с людьми и...

Старые профессии становятся рудиментом и, как видим, начинают борьбу за выживание. Ключевыми навыками станут критическое мышление, коммуникация с людьми и машинами, креативность. Появится довольно много новых профессий, еще больше пропадет. Биохакеры, игропрактики и робоэтики - какую профессию выбрать сегодня, чтобы быть успешным завтра. Ксения Лебедева изучила занятость будущего (видео).