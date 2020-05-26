Почему нельзя экономить на очистителях мотора?

Владельцы авто весьма бережно относятся к транспорту, обеспечивают ему своевременную диагностику и ремонт, подбирают запасные части и расходные материалы.

К сожалению, автохимией многие пренебрегают, экономят или вовсе не используют. Эта ошибка может привести не только к скорому ухудшению внешнего вида, но и быстрому износу деталей. Такое может произойти, если, к примеру, если неправильно подобрать масло или экономить на нем.

Популярные производители автохимии

Моторные масла. Масло бывает моторное, трансмиссионное, для пропитки фильтров, специализированное и техническое. Это основные группы, часто используемые в авто, они характеризуются вязкостью, рабочей температурой и способностью к выгоранию. Самые востребованные производители: Zic, Shell, Petro Canada, Mobil, Liqui Moly, G-Energy, Castrol и Xado. Отечественные марки: Motul, Elf и Лукойл составляют им достойную конкуренцию.

Косметика и очистители. Специалисты Vehicle.by рекомендуют не экономить на очистителях для мотора. Специальное средство должно полностью выгорать, растворять сажу, масло и удалять мусор. Самые качественные бренды − Лавр, Liqui Moly GMBH и PINGO ERZEUGNISSE. Косметические средства, такие как воск для салона, полироли, очистители панели позволяют поддерживать салон в хорошем состоянии и ухоженном виде. Лучшее соотношение цены и качества у таких марок: Wynn’s, Doctor Wax, Atas, K2, Nowax, Hi-Gear, DoneDeal и Runway.

рекомендуют не экономить на очистителях для мотора. Специальное средство должно полностью выгорать, растворять сажу, масло и удалять мусор. Самые качественные бренды − Лавр, Liqui Moly GMBH и PINGO ERZEUGNISSE. Косметические средства, такие как воск для салона, полироли, очистители панели позволяют поддерживать салон в хорошем состоянии и ухоженном виде. Лучшее соотношение цены и качества у таких марок: Wynn’s, Doctor Wax, Atas, K2, Nowax, Hi-Gear, DoneDeal и Runway. Антифризы. Позволяют металлу не так быстро подвергаться коррозии, создают надежный защитный слой, стойкий к погодным условиям и мойке с применением химии. Чем качественнее состав, тем лучше его защитные свойства и реже его требуется обновлять. Антифриз пригодится и при образовании царапин, важно своевременно их обработать. Самые востребованные компании: Liqui Moly, AGA, TCL, Castrol, Sintec, Motul, Sibiria и Niagara.

Тормозная жидкость. Далеко не все равно, что заливать в тормозной трос, чтобы колесо остановилось быстро и без повреждений. Данная жидкость характеризуется рабочей температурой и вязкостью. Она не должна замерзать при экстремально низких температурах, а терять свойств на жаре. Качественными производителями считаются: Hi-Gear, Mobil, Castrol, Liqui Moly и Лукойл.

Наиболее востребованная автохимия

Помимо основной группы автохимии, которая служит для поддержания внешнего вида авто или защиты деталей, есть второстепенная. К ней стоит отнести различного рода ароматизаторы, существует много их видов и ароматов. Средства по уходу за кожаной и замшевой обшивкой. Различного рода примеси, которые позволяют вывести влагу и мусор из топливной системы.

Есть также различные полировочные пасты и жидкости, средства для очистки дисков, для чернения шин и многое другое. Их приобретают не реже, чем тормозные жидкости или моторное масло. Здесь каждый решает сам, экономить или выбрать фирменное средство. Все зависит от типа местности, состояния и частоты использования авто.