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Мошенский вместо Чижа. Сын Лукашенко будет руководить Президентским спортклубом еще пять лет
26.05.2020 17:04 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Дмитрий Лукашенко переизбран председателем центрального совета Президентского спортивного клуба (ПСК) на общем собрании республиканского государственно-общественного объединения. Информация размещена на
В соответствии с уставом Президентского спортклуба, высшим органом ПСК является общее собрание, которое созывается один раз в пять лет. Нынешнее заседание прошло в преддверии пятнадцатилетия со дня создания объединения.
Ключевым вопросом мероприятия было подведение итогов работы клуба за 2016−2020 годы и обозначение направлений деятельности организации на последующие пять лет.
Планируется дальнейшее совершенствование работы «по решению поставленных перед клубом государственно значимых задач», активное участие в организации и проведении в Беларуси спортивно-массовых мероприятий. Президентский спортивный клуб намерен расширять международные связи «для формирования положительного имиджа Республики Беларусь и укрепления ее позиций на международной спортивной арене».
ПСК будет развивать материально-техническую базу, «путем расширения и повышения прибыльности предпринимательской деятельности, осуществляемой в соответствии с законодательством в целях обеспечения финансирования основной деятельности клуба», говорится в сообщении.
Направлять работу Президентского спортивного клуба в ближайшее пятилетие будет избранный на общем собрании центральный совет. Свои места в ЦС помимо Дмитрия Лукашенко сохранили его брат Виктор, занимающий пост первого вице-президента НОК, известный в прошлом биатлонист Сергей Булыгин, глава хоккейного клуба «Неман» (Гродно) Анатолий Варивончик, исполнительный директор ПСК Андрей Карпович, олимпийская чемпионка, тренер по художественной гимнастике Марина Лобач и бывший первый зампред федерации футбола Сергей Сафарьян.
Вместе с тем произошли две перестановки. Совладельца «Трайпла» Юрия Чижа сменил владелец компаний «Савушкин продукт» и «Санта Бремор» Александр Мошенский. Место бывшего мэра Минска Андрея Шорца занял председатель Паралимпийского комитета Олег Шепель.
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Средний сын Александра Лукашенко руководит ПСК с 2005 года.
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