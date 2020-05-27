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Совет Республики предлагает промониторить реализацию на местах указа о поддержке экономики

27.05.2020 — Новости Экономики | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Совет Республики предлагает промониторить реализацию на местах указа о поддержке экономики

Совет Республики предлагает провести мониторинг того, как на местах реализуют указ №143 о мерах поддержки экономики в условиях неблагоприятного воздействия мировой эпидемиологической ситуации. Об этом сегодня журналистам сообщила председатель Постоянной комиссии по экономике, бюджету и финансам Татьяна Рунец, передает корреспондент БЕЛТА.

Совет Республики предлагает промониторить реализацию на местах указа о поддержке экономики

В Совете Республики сегодня прошло заседание секции научно-консультативного совета при Президиуме верхней палаты парламента. Ученые, представители бизнес-сообщества и госорганов обсудили основные направления стабилизации финансово-экономической ситуации в Беларуси в современных условиях. Отвечая на вопросы журналистов перед заседанием, Татьяна Рунец отметила, что во время дискуссии эксперты намерены выработать рекомендации по широкому спектру вопросов социально-экономического развития. «В частности, планируется предложить выработать дополнительный комплекс мер по защите внутреннего рынка. В банковской сфере — по смягчению условий кредитования. Кроме того, предлагаем поручить правительству провести мониторинг реализации положений указов, принятых в этом году по поддержке экономики и субъектов хозяйствования», — рассказала сенатор.

Совет Республики предлагает промониторить реализацию на местах указа о поддержке экономики

Касаясь, в частности, указа №143, Татьяна Рунец напомнила, что местным властям поручено предоставлять поддержку предприятиям, которые оказались наиболее подвержены негативным последствиям мировой эпидситуации. «Надо обязательно изучить, как тот или иной облисполком подошел к решению этого вопроса», — считает парламентарий.

Совет Республики предлагает промониторить реализацию на местах указа о поддержке экономики

Принятый в Беларуси пакет мер направлен в том числе на поддержку населения. Дополнительно правительство предлагает помочь тем, кто работает в условиях неполной занятости. Соответствующие проекты нормативных правовых актов внесены на рассмотрение главе государства. «Ключевую роль в реализации мер поддержки населения должны сыграть местные власти. Это целевая установка Президента. Плюс точечная поддержка предприятий, для которой правительством сформирована рабочая группа во главе с первым вице-премьером», — напомнила сенатор.

Совет Республики предлагает промониторить реализацию на местах указа о поддержке экономики

Отказ от остановки предприятий на фоне пандемии благоприятно сказался на белорусской экономике — эксперт

Беларусь на фоне пандемии не стала останавливать предприятия и закрывать границы. И это в итоге благоприятно сказалось ситуации. Такое мнение сегодня журналистам высказал директор Института экономики НАН Беларуси Василий Гурский, передает корреспондент БЕЛТА.

В стране уже принят комплекс первоочередных мер по поддержке экономики, разрабатываются дополнительные. «Самой действенной мерой является взвешенная политика руководства в отношении эпидемиологической ситуации. Не были остановлены производства, закрыты границы. И это самым благоприятным образом сказалось на ситуации. Многие зарубежные аналитики отмечают, что Беларусь пострадала в наименьшей степени», — сказал Василий Гурский.

«Потери, которые понесла Беларусь, несравнимо меньше, чем в других странах, которые закрыли свои производства, границы, а теперь пытаются снова все наладить, возобновить прерванные экономические связи. Это требует дополнительных средств», — добавил он.

Вместе с тем проблемы есть, и кризисные явления в мировой экономике не могут не сказаться на белорусской. В этой связи, считает Василий Гурский, стоит уделять больше внимания поддержке экспорта и экспортно ориентированных предприятий. Эксперт также за взвешенный и осторожный подход в части предоставления налоговых льгот. В этом случае, по его мнению, нужно соблюдать баланс интересов бизнеса и бюджетной сферы.

Директор института экономики НАН принял участие в сегодняшнем заседании секции научно-консультативного совета при Президиуме Совета Республики. Ученые, представители бизнес-сообщества и госорганов обсудили основные направления стабилизации финансово-экономической ситуации в Беларуси в современных условиях.

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Совет Республики предлагает провести мониторинг того, как на местах реализуют указ №143 о мерах поддержки экономики в условиях неблагоприятного воздействия...
 
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