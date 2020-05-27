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Началось сотрудничество ТЕХНОНИКОЛЬ и Международной ассоциации фундаментостроителей

27.05.2020 14:00 — Новости Экономики | Строительство и недвижимость  
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Источник материала: Строительство и недвижимость

Корпорация ТЕХНОНИКОЛЬ и Международная ассоциация фундаментостроителей подписали договор о сотрудничестве. Что позволит активно взаимодействовать и обмениваться опытом с единомышленниками и специалистами, учеными и практикующими экспертами в области фундаментостроения в России и за рубежом. Надеемся, что с нашей помощью ТЕХНОНИКОЛЬ найдет для себя новые рынки сбыта и приобретет надежных клиентов и партнеров. Мы будем рады помочь в развитии бизнеса ТЕХНОНИКОЛЬ и желаем всем сотрудникам компании успехов и процветания, комментирует Екатерина Дубровская, генеральный директор Международной ассоциации фундаментостроителей.

Планируется организация совместных мероприятий и деловых встреч, участие в научных исследованиях и законотворческой деятельности, проведение учебных курсов. Все это позволит ТЕХНОНИКОЛЬ и коллегам из ассоциации быть в едином информационном поле, совместно решать задачи фундаментостроения и способствовать продвижению на российском рынке современных технологий и материалов.

Фундамент является основой любого здания и вместе с тем гарантом его надежности и безопасности, комментирует вице-президент ТЕХНОНИКОЛЬ Евгений Войлов. Важно очень точно и грамотно выполнить расчет и конструирование фундамента, учесть огромное количество нюансов, в том числе и устройство изоляционных слоев.

От этого зависит срок службы всего здания. И если кровля подлежит как капитальному, так и текущему ремонту, то фундаменты в большинстве случаев такой возможности лишены. Мы уже 20 лет исследуем и сами разрабатываем решения по изоляции фундаментов.

Начиная от комплексных систем для малоэтажного строительства, таких, как Утепленная шведская плита, и заканчивая системами изоляции сложных фундаментов высотных зданий и подземных сооружений, где требования к качеству и надежности изоляции очень высоки.

Мы убеждены, что подобная работа должна проводиться в коллаборации с производством самих фундаментов. Именно поэтому мы придаем большое значение вступлению в Международную ассоциацию фундаментостроителей. Так мы сможем оперативно получать и обратную связь, развиваться вместе с фундаментостроителями, предлагать эффективные и инновационные решения.

Как известно, ТЕХНОНИКОЛЬ производит более 3500 наименований изоляционных материалов, существенная часть которых предназначена для изоляции фундаментов. Помимо материалов и систем, специалисты компании предлагают огромный перечень сервисных услуг, направленных на повышение качества строительства.

Что же касается Международной ассоциации фундаментостроителей, то ее деятельность направлена на развитие и продвижение на российском рынке современных технологий устройства фундаментов.

www.tn.ru
 
 
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Корпорация ТЕХНОНИКОЛЬ и Международная ассоциация фундаментостроителей подписали договор о сотрудничестве. Что позволит активно взаимодействовать и...
 
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